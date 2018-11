Aichhalden Kindergruppe wird umgewandelt

Für das Kindergartenjahr 2019/20 reduziere sich der Bedarf von Ü 3-Plätzen auf 112 und auch die Erhebungszahlen für das Jahr 2020/21 deute auf sinkenden Bedarf hin. Bei der Umwandlung entstehe ein Personalmehraufwand von 14 Prozent oder umgerechnet rund 8630 Euro.

Einen anderen Vorschlag habe der Kindergarten unterbreitet. Demzufolge soll eine bestehende Kleingruppe mit zwölf Plätzen auf 20 Plätze erhöht werden. Allerdings erlaube das Kindergartengesetz nur eine Erhöhung auf 28 Plätze.

Die Aufstockung würde somit einen Puffer von 14 Ü 3-Plätzen, in mehreren Monaten sogar über 30 Plätzen zur Folge haben. Zudem verursache diese Maßnahme Personalmehrkosten von circa 45 000 Euro, rechnete die Hauptamtsleiterin vor.

Die Verwaltung empfehle deshalb, eine Regelgruppe zum 1. Januar in eine VÖ-Gruppe umzuwandeln und im Frühjahr 2019 mit dem Träger der Einrichtung zu prüfen, ob eine Aufstockung der Gruppe wirklich erforderlich ist. Wenn dies der Fall sei, könne kurzfristig reagiert werden, da die Räumlichkeiten vorhanden seien, bestätigte Legler.

Bürgermeister Michael Lehrer gab zu Bedenken, dass eine Bevorratung von zeitweise über 30 Ü 3-Plätzen in den Umlandgemeinden auf Unverständnis stoßen würde, da auch diese dringend Personal für ihre Kindergärten suchten. Auch gegenüber dem Kindergarten in Rötenberg wäre eine Aufstockung nicht ganz fair, da dieser proppenvoll sei, so Lehrer.

Im Ratsgremium bestand Einigkeit, dass der Vorschlag der Verwaltung in jeder Hinsicht sinnvoll ist. Rat Hans Wössner wollte wissen, ob die Überbelegung einer Gruppe für einen kurzen Zeitraum erlaubt sei. "Ja, das geht. Jede Gruppe darf kurzfristig mit zwei Kindern überbelegt sein", versicherte Lehrer.