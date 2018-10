Aichhalden Jubilarin unternimmt täglich einen Spaziergang ins Dorf

Einige Jahre hat die Jubilarin für die Firmengruppe Simon in Heimarbeit Schrankriegel mit Federn gefertigt. Danach arbeitete sie bis zum Eintritt in den Ruhestand bei der Firma Carl Haas.

Beim Tanzen hatte die Jubilarin Georg Haas aus Sulgen kennengelernt. 1950 heiratete das Paar und zog in eine Wohnung im Schramberger Weg. Später folgt der Umzug ins elterliche Haus in der Allmendstraße. 1968 zog die Jubilarin mit ihrer Familie in das eigene Haus in der Waldmössinger Straße. Nach dem Tod der Mutter 1986 übernahm sie das elterliche Haus und wohnt seither dort.

Drei Kinder wurden dem Ehepaar geschenkt, eine Tochter wohnt in Schiltach, die beiden anderen Kinder sind in Aichhalden verheiratet. Fast 50 Jahre war das Ehepaar verheiratet, der Ehemann starb im Sommer 1999.

Martha Haas ist mit Leib und Seele mit der Narrenzunft Aichhalden verbunden. Ihre Eltern waren dort Gründungsmitglieder und als "Narreneltern" bekannt. Weit über 70 Jahre hat sie den Verein aktiv mitgestaltet. Anfangs war sie an der Fasnet als Aichhalder Hexe unterwegs, später im Sauhirt und noch mit 80 Jahren nahm sie als Hansel bei Umzügen teil. Viele Jahre war sie Ausschussmitglied bei den Obernarren. Noch heute nimmt sie, wenn es die Gesundheit zulässt, auf dem Umzugswagen der Obernarren an Fasnetsumzügen teil. Daneben war Martha Haas viele Jahre Wander- und Wegewartin beim Schwarzwaldverein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie viele Wanderungen geplant.

Bis heute ist die Jubilarin noch sehr fit und strahlt eine positive Lebenseinstellung aus. Täglich unternimmt sie einen Spaziergang über den Friedhof ins Dorf. Noch sieben Schulkameraden hat Martha Haas, für diese organisiert sie die Jahrgangstreffen. Jeden Mittwoch geht sie mit ihren Nachbarn Rösle und Franz zum Kaffeetrinken in die Ratstube.

Gefeiert wird der Geburtstag mit den Kindern, Schwiegerkindern, den acht Enkeln, den elf Urenkeln, den weiteren Verwandten und Bekannten.