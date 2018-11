Aichhalden Jubiläum wird im Mai gefeiert

Aichhalden. Al s Gastgeber begrüßte Zunftmeister Klaus Hörl in der Zunftstube Sau­schwänzle die "Kappeseckl" der neun Zünfte. Erstmals konnte er auch Bürgermeister Michael Lehrer begrüßen, für den die Teilnahme an der "Fasnet nichts Besonderes ist", denn Erfolg und Glück seien auf der Seite der Narren.

Oberzunftmeister Hape Marte rief die Ergebnisse des "legendären Gremiums Logo und Fahne" auf, die Udo Reinke aus einer große Tasche auspackte und vorstellte. Er rollte ein Banner mit Bildern der Masken und Kleidle aller beteiligten Zünfte aus, dazu Plakate, Kissen, sogar eine Wanduhr mit den Abbildern. Die Ausstattung für die Narren ergänzte er noch um T-Shirts und Becher. Banner und Ausstattung könnten bis 15. Dezember bei Roland Löffler in Schramberg bestellt werden, um sie dann rechtzeitig in der nächsten Fasnet einzusetzen.

Eine gute Gelegenheit dafür wäre das Fest zum 60. Geburtstag der "Heuliecher" in Mariazell Ende Januar 2019. Deren Planungen stellte Zunftmeister Meik Heilmann vor. Beim Brauchtumsabend am Freitag, 25. Januar, sollen neben der neuen Fahne der Vereinigung auch die Banner der Zünfte aufgehängt werden sowie ihre Vertreter gemeinsam auf der Bühne stehen. Geplant seien für Samstag ein Kindernarrensprung und eine Nacht der Hexen in Festzelt und Halle. Am Sonntag soll nach Narrenmesse und Zunftmeisterempfang ein großer Umzug durch Mariazell ziehen. Bewirtet werde in Besen vor Ort, ohne gewerbliche Stände. Die Hexen aus Aichhalden wollten die Verkaufsklappe ihres Hexenwagens geschlossen lassen, versprachen deren Vertreter.