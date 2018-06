Aichhalden Gemeinde bezuschusst Spielplatz

Aichhalden. Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der Ratssitzung informierte, sei der Spielplatz beim Flugplatz Winzeln in die Jahre gekommen. Der Verein wolle ihn erneuern und habe hierfür einen studentischen Ideenwettbewerb ausgelobt. Aus zahlreichen Bewerbungen seien drei Sieger ermittelt und aus deren Ideen ein Konzept zur Neugestaltung erarbeitet worden.

Dieses sehe ein ausgemustertes Flugzeug, Seilbahnen, Rutschhügel, Kletter- und Balanciergeräte, Tower und ein Streetball-Feld vor. Mit einer Investitionssumme von rund 142 000 Euro stoße der LSV an seine finanzielle Leistungsfähigkeit, so Lehrer. Im vergangenen Jahr habe er vom LSV eine Einladung zur Einweihung eines neuen Flugzeugs erhalten. Dabei sei auch über den Abenteuerspielplatz geredet worden.

Er habe seine Mithilfe beim Stellen eines Förderantrags an die Leader-Geschäftsstelle Mittlerer Schwarzwald angeboten. Von dort sei für das Projekt eine 70-prozentige Zuwendung der förderfähigen Kosten von 100 000 Euro in Aussicht gestellt worden, wenn sich die Kommune, in diesem Fall Fluorn-Winzeln, mit zehn Prozent (10 000 Euro) beteilige.