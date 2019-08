Aichhalden Fuchs wütet in Wintergarten

Noch etwas durcheinander ist die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, als sie von der ungewöhnlichen Begegnung in ihrem Haus erzählt.

Der Wintergarten ist gemütlich eingerichtet - es gibt eine Sitzecke und die Frau hat viele Pflanzen dort stehen. Der Wintergarten hat eine Tür nach draußen, die im Sommer tagsüber offen steht, erzählt sie. So auch am Dienstag. Beim Verschließen abends "muss ich den Fuchs eingeschlossen haben. Bemerkt habe ich das aber nicht", schildert sie.

Morgens dann, gegen 6.30 Uhr, hört die Frau plötzlich Geräusche im Haus. Sie schreibt sie zunächst der Katze eines anderen Hausbewohners zu und denkt sich erst mal nichts dabei. Beim Blick in den Wintergarten dann jedoch der Schreck: Sie schaut direkt in das Gesicht eines Fuchses - und er auch in ihres.