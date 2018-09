Aichhalden Engagement wird gewürdigt

Aichhalden. In einer kleinen Feierstunde im Café Rumez erinnerte Vorsitzender Lambert Roth an die Einrichtung des Besuchsdienstes 1998 im Krankenpflegeverein Aichhalden. Seither werden Bürger ab dem 75. und jedem weiteren Geburtstag, goldene und diamantene Hochzeiten sowie Taufen besucht. Ab 80 Jahren erhalten alle ein Weihnachtsgeschenk. Des Weiteren erhalten Bürger aus Aichhalden, die in einem Pflegeheim in Sulgen, Schramberg, Lauterbach oder Schiltach wohnen, Besuch. Der Krankenpflegeverein ist die Nachfolgeorganisation des katholischen Schwesternvereins, der sich 1983 durch den Abzug der Schwestern in die Klöster auflöste.

Die in 20 Jahren geleistete Arbeit verdiene Respekt, Lob und Anerkennung. Pro Jahr würde die Gruppe von 14 Frauen bis zu 450 Besuche vorwiegend bei älteren Bürgern leisten, das sei eine stolze Zahl. Mit Leiterin Klothilde Ginter, Gisela Brüstle, Veronika Lamprecht, Erika Gitschier, Rosa Öhler und Evelyn Wölfle sei ein Sextett von Anfang an dabei, hob der Vorsitzende hervor.

Elena Welsch, Vorständin der Caritas-Konferenz des Diözesanverbands Rottenburg-Stuttgart, war aus Reutlingen gekommen, um diese sechs Frauen mit dem Elisabeth-Kreuz zu ehren. Wie sie in ihrer Laudatio betonte, sei dies die höchste Auszeichnung des Verbands. Die Arbeit des Besuchsdiensts sei weder ersetz- noch bezahlbar. Die Frauen nähmen sich Zeit für andere Menschen. Das sei das kostbarste Geschenk, denn Zeit sei etwas, was niemand habe.