Aichhalden Die Zunge hat eine besondere Bedeutung

Eingeladen hatten die "Apis", zusammen mit der Kirchengemeinde und dem CVJM. Nach einer Begrüßung durch Pfarrer Johannes Götschke und einigen Liedern, zu denen Andreas Wössner am Klavier begleitende, trat die Referentin in direkten Dialog mit ihrer Zuhörern und wollte wissen, wann einem schlechtes Gerede widerfahren sei – eine Thematik, zu der ein jeder etwas zu sagen hätte, mancher mehr, ein anderer weniger. Wie kann man nun gegen üble Nachrede angehen? Hier kamen vielfältige Antworten: Man könne sich, so ein Zuhörer, bei der betreffenden Person direkt nach der Wahrheit erkundigen, aber auch im Gebet zu Gott um rechte Fügung und Weisheit bitten.

Bereits der biblische Jakobus ließ in seiner Zeit der Zunge besondere Bedeutung zukommen, so könne sie denn Gegenteiliges – Gutes wie Schlechtes – hervorbringen. Deshalb sollte man auf seine Zunge besonders aufpassen.

Auch Missionar Paulus musste sich den Lästereien einiger Zeitgenossen stellen, wurde später sogar verhaftet, wie die Apostelgeschichte mitteilt. Sein Glück sei es gewesen, dass die römische Staatsmacht ihn in Schutz nahm, da er neben der jüdischen auch die römische Staatsbürgerschaft besaß. Die Paulus widerfahrene Rechtsstaatlichkeit sei, so Doelker-Gruhler, gerade heute hochaktuell und sollte, so Referentin Doelker-Gruhler, nicht gering geachtet werden. So wurde ein Bogen gespannt: wieder hin zum Thema des schlechten Geredes. "Schlechtes Gerede macht einsam", so der Tenor der Anwesenden.