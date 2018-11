Aichhalden Chor gibt Weihnachtskonzert

Aichhalden-Rötenberg. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat, teilt der Veranstalter mit. Chorgesang und Soli gibt es dabei in stetem Wechsel – Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre, das soll in der evangelischen Kirche in Rötenberg erklingen. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Titel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht fehlen.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 21 Euro, an der Abendkasse für 24 Euro. Vorverkaufsstellen sind unter anderem das evangelische Pfarramt in Rötenberg, Telefon 07444/22 44, der Rötenberger Frischemarkt und die Ortsverwaltung in Rötenberg sowie das Bürgerbüro in Aichhalden.