Nebel im Tal, freie Sicht auf den Höhen. In den vergangenen Tagen war diese Wetterlage besonders auch zwischen Aichhalden und Rötenberg am früheren Zollhaus zu erleben. Die Hochebenen, die gerade noch aus der Nebelsuppe herausragen, wie der Elmlisberg glänzten in weißer und frischer Schneepracht, dahinter sind die Gipfel der Schwarzwaldberge nördlich des Kinzigtals in eine blau-weiße Winterlandschaft eingebettet. Foto: Wegner