Aichhalden Besinnliche Lieder klingen auf kraftvolle Art

Schließlich hatten die Geschwister Penalver mit Dolores Gaus sowie Claus, Fabian und Emanuel Penalver ihren Part als Quartett. Alle vier haben hervorragend ausgebildete Stimmen. "Es kommt ein Schiff geladen" ging unter die Haut. Für Gänsehaut sorgte Dolores Gaus mit dem Song "Breath of Heaven" von Amy Grant, dessen Inhalt die Sängerin zuvor auf Deutsch sprach, Emanuel begleitete die Schwester auf dem Klavier. Wieder als Quartett vereint begeisterten die Geschwister mit "The Water is wide", "Wachet auf" mit Claus Penalver in der Führstimme und mit "Waiting in Silence" setzten die Geschwister weitere Glanzpunkte.

Dann trat die Chorgemeinschaft wieder ins Rampenlicht. Im selben besinnlichen Stil, der den Abend wie ein roter Faden durchzog, führten die Sänger das Konzert mit dem "Festgesang" von Christoph Willibald Gluck weiter. Bei "Jesus bleibet meine Freude" brillierten Tamara Flad und Ellena Schmidt an Querflöte und Orgel, sodass man komplett in dieses fantastische Lied eintauchte. "Verleih uns Frieden" von Felix Mendelson Bartholdy schloss sich an, ein Stück, das von der Aussage her hervorragend in die heutige Welt passt. Abgerundet wurde der fast zweistündige Genuss vom gemeinsam gesungenen Adventslied "Macht hoch die Tür". Rudi Höfler dankte schließlich allen Akteuren, die ein fantastisches Konzert auf die Beine gestellt hatten.