Aichhalden Abwassergebühr steigt 2018 um 3,4 Prozent an

Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit durchschnittlichem Wasserverbrauch und 290 Quadratmetern versiegelter Fläche ergebe sich unterm Strich ab dem Jahr 2018 eine Mehrbelastung von etwa 19,91 Euro jährlich. Dies bedeute eine Steigerung um 3,43 Prozent.

Mit den neuen Gebührensätzen liege Aichhalden im Vergleich zu anderen Kreiskommunen an der Spitze. Dies sei der Topografie sowie dem Betrieb von zwei Kläranlagen geschuldet, räumte der Kämmerer ein.

Rätin Gerlinde Herzog sagte, die Abwasserbeseitigung in Aichhalden sei ein hohes Gut, auf das man stolz sein könne. Kollege Stefan Wiedmann bedauerte, dass es bei den Gebühren immer die Schwächsten im Glied treffe und das seien die Bürger. Dennoch befinde man sich noch in einem Bereich, in dem einem das wert sein und an die nächste Generation gedacht werden müsse.

Bürgermeister Michael Lehrer tadelte, die Gemeinde sei beim Aufbau einer Phosphorelimination vom Gesetzgeber gegängelt worden, das in dieser Form bei anderen Kommunen so nicht vorkomme. Andererseits wolle Aichhalden auch keine Dreckschleudern betreiben, unterstrich Lehrer.

Einstimmig beschlossen die Räte die Erhöhung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr nach Vorlage sowie die dazugehörende Abwassersatzung. Ab dem neuen Jahr beträgt die Gebühr beim Schmutzwasser für die zentrale Abwasserbeseitigung und sonstige Einleitungen 4,30 Euro, bei geschlossenen Gruben 4,66 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr ermäßigt sich auf 0,20 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche und für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen müssen künftig 59,60 Euro (vorher 54,39 Euro) je Kubikmeter bezahlt werden.