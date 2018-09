Aichhalden 70er-Fest führt an den Lago Maggiore

Die Jahrgänger unternahmen gemeinsam mit ihren Partnern anlässlich des 70er-Fests eine viertägige Busreise nach Stresa am Lago Maggiore. Früh am Morgen startete die Reisegruppe in Richtung Zürich, wo dann auf dem Rasthof Kemptthal ein Sektfrühstück bei guter Laune eingenommen wurde.

Mit einer schönen Panoramafahrt ging die Reise weiter, am Vierwaldstätter See entlang in Richtung St. Gotthard bis nach Bellinzona, wo die Gruppe eine Mittagspause einlegte. Weiter ging die Fahrt nach Ascona am Lago Maggiore entlang bis nach Stresa, wo die Jahrgänger am späten Nachmittag in ihrem Hotel am See ankamen.

Nach dem Abendessen trafen sich alle zu einem gemütlichen Ausklang des ersten Tags in der Altstadt. Am nächsten Tag machten die Jahrgänger bei schönem Wetter einen Ausflug mit dem Schiff auf die Borromäischen Inseln, wo das Schloss mit Führung und der schöne Schlossgarten mit den Parkanlagen besichtigt wurden, heißt es in einer Mitteilung.