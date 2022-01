Aktuelle Daten zur Coronapandemie Bundesweite Inzidenz auf dem Weg zur 400er-Marke

Die Inzidenz in Deutschland steigt weiter stark an. In den nächsten Tagen könnte die 400er-Marke wieder seit fast einem Monat überschritten werden. In Baden-Württemberg überschreiten zwei Kreise die 500er-Marke. Hier geht es zu den aktuellen Daten.