Afrika-Cup: Pforzheimer spielt gegen Mo Salah

1 In der Oberliga spielt Stanley Ratifo (links) unter anderem gegen den FC Villingen. Beim Afrika-Cup trifft er am 14. Januar auf Ägypten mit Premier-League-Superstar Mo Salah. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Ein Stückchen Nordschwarzwald beim Afrika-Cup: Wenn am 13. Januar die kontinentale Meisterschaft des schwarzen Kontinents in der Elfenbeinküste beginnt, wird auch Stanley Ratifo vom 1.CfR Pforzheim dabei sein. In der Vorrunde trifft er mit Mosambik unter anderem auf Rekordsieger Ägypten.









FC Holzhausen, FC Villingen oder ATSV Mutschelbach heißen die Gegner, gegen die Stanley Ratifo mit seinem 1. CfR Pforzheim in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg spielt. Beim Afrika-Cup, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen wird, trifft der mosambikanische Nationalspieler in der Gruppe B auf Ghana, die Kapverdischen Inseln und Rekordsieger Ägypten – mit Superstar Mo Salah vom Liverpool FC.