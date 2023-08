Neubau in der Königstraße – diese große Praxisklinik zieht ein

Ärztehaus in Rottweil

1 Der Neubau schließt direkt an das bestehende Ärztehaus in der Königstraße 19 (hinten) an. Foto: Otto

Die Bauarbeiten laufen: An der Königstraße in Rottweil entsteht ein großes Ärztehaus. Jetzt gibt es Neuigkeiten. Unsere Redaktion hat vom Investor erfahren, welche große Praxisklinik in den Neubau einziehen wird.









Gegenüber der Post in Rottweil ist ein Stück Straße abgesperrt, Baugerätschaften und Bauarbeiter brauchen Platz für ein Großprojekt: Direkt im Anschluss an die Königstraße 19 mit der Apotheke und drei Arztpraxen entsteht ein weiteres Ärztehaus. Investor ist die Sailerbau GmbH & Co. KG, vertreten durch Norman und Harald Sailer, die unsere Redaktion auf Nachfrage über den neusten Stand informieren.