Wer den Härtetest machen will, muss sich direkt in die Höhle des Löwen begeben: Die Unterführung in der Rottweiler Königstraße ist nichts für schwache Nerven. Es stinkt fürchterlich, die Beleuchtung ist zugeschmiert oder kaputt, Unkraut sprießt. Ein Angrenzer ärgert sich. Will Rottweil sich so präsentieren?