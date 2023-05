„Wir werden uns wehren“, erklärt Kurt Weber, Geschäftsführer der „Waldservice Ortenau“ (WSO). Die Genossenschaft koordiniert die Vermarktung von Holz auf dem Energiemarkt.

Auch zahlreiche Städte und Gemeinden der Ortenau sind Mitglied bei der WSO und auch sie sind über den Regierungsvorschlag verärgert. Stellvertretend hat Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert an die Bundestagsabgeordneten appelliert, die geplante Regelung zu verhindern.

Pellets oder Hackschnitzel werden nicht als erneuerbar klassifiziert

Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) möchte die Bundesregierung den Klimaschutz vorantreiben und die Energiewende beschleunigen. Zu knapp zwei Dritteln muss ein neues Heizsystem ab Januar mit regenerativen Energien betrieben werden. Darunter, so die Planung, sind der Anschluss an ein Wärmenetz, eine elektrische Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung, eine Hybridheizung – eine Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel – oder eine Heizung auf der Basis von Solarthermie.

Eine Holzheizung – wie durch Pellets oder Hackschnitzel – fällt demnach nicht darunter. Das Bundesumweltministerium erklärt dazu, dass Heizen mit Holz „entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht klimaneutral“ sei. Denn Holz verbrenne schneller, als es nachwächst, und setze gebundenes CO₂ in die Erdatmosphäre frei.

Das sieht Geppert jedoch anders. „Unsere Waldbesitzer sind Klimaschützer“, schreibt er in seinem Appell. Holz oder Holzhackschnitzel werden aus nachhaltiger Bewirtschaftung in der Region generiert und entstehen in erster Linie als Sekundärprodukt, so der Wolfacher Bürgermeister, dessen Stadt über rund 850 Hektar Wald verfügt. Das Holz werde primär verbaut oder für sonstige langlebige Produkte verwendet „und der Kohlenstoff somit gebunden“.

Lediglich das anfallende Nebenprodukt werde zum Energieträger und setze Kohlendioxid frei. Das werde jedoch durch den gleichermaßen nachwachsenden Rohstoff kompensiert. „Für unsere Waldwirtschaft hier vor Ort dürfen wir also mit Fug und Recht in Anspruch nehmen, dass Holz eine erneuerbare Energie ist“, sagt Geppert. Er sieht die Waldwirtschaft, sollte sich an dem Gesetz nichts mehr ändern, „in ihrer Zukunftsfähigkeit existenziell gefährdet“.

Forstwirte befürchten, ihr Abfallholz nicht mehr verkaufen zu können

Dass Holz in diesem Gesetz nicht als erneuerbare Energiequelle gilt, hat auch Kurt Weber überrascht. „Wir waren der Ansicht, dass das Heizen mit Holz eine gute Sache ist“, erläutert der WSO-Geschäftsführer hörbar aufgebracht im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Schuttertäler Gemeinderat erklärt weiter, dass man beispielsweise in der Gemeinde Schuttertal über Wärmenetze durch Heizsysteme mit Pellets und Hackschnitzelheizungen auf Höfen stolz sei. „Das ist Energie aus der Region für die Region“, so Weber. „In der Stadt sieht das vielleicht anders aus, aber auf dem Land ist das die beste Möglichkeit“.

Sollte das Gesetz so wie geplant umgesetzt werden, sieht Weber „erhebliche Einschränkungen“ auf die Forstwirtschaft zukommen. „Das Abfallholz ist Energieträger. Es wäre natürlich schlecht, wenn wir das nicht mehr verkauft bekommen“, gibt er einen Einblick in mögliche Folgen. Er fordert: „Das Gesetz muss so angepasst werden, dass man mit Holz als Energieträger ohne Einschränkungen weiterarbeiten kann“.

Unterstützung hat bereits der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury angekündigt. „Dieser Vorschlag ist nicht nur klimapolitisch unsinnig, er trifft auch unsere Region besonders hart“, so Bury in einer Mitteilung. „Holz mit fossilen Energieträgern gleichzusetzen ist völlig absurd“. Aus seiner Sicht ist Holz ein regenerativer Energieträger. Die Alternative zur Nutzung von Restholz als Energieträger sei die Verrottung im Wald – mit hohen CO₂-Emissionen. Da viele Haushalte in der Ortenau mit Holz heizen, treffe es die Region besonders hart. Forstbetriebe und Kommunen seien zudem auf die Verwertung von Restholz angewiesen.

Gemeinsamer Austausch

Die Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertal lädt zusammen mit der Gemeinde Schuttertal und der „Waldservice Ortenau“ zur einer Gesprächsrunde mit den Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner und Yannik Bury am Sonntag, 21. Mai, um 10.30 Uhr vor die Festhalle in Dörlinbach ein. Alle Waldbesitzer sowie interessierte Bürger seien willkommen.