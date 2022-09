2 Labrador-Rüde Hugo ist seiner Halterin Barbara Spruth wichtig – doch auch für andere Hunde in VS wünscht sie sich, dass im Oberzentrum endlich neu gedacht wird. Sie startet eine Petition für den zweckgebundenen Einsatz der Hundesteuer. Foto: Spruth

Villingen-Schwenningen - Wenn Labrador-Rüde Hugo Gassi gehen darf, blutet seiner Halterin Barbara Spruth immer ein bisschen das Herz: Wie gerne würde sie ihren Hund "einfach mal rennen lassen", ihn auf Wiesen, in Parks, in der Landschaft ungezwungen toben und spielen lassen. Stattdessen tut sie, was hier, in Villingen-Schwenningen, überall getan werden muss: Sie lässt Hugo an der Leine, deren Ende fest in der Hand.