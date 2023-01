2 Die Glascontainer in der Zimmerner Straße in Rottweil am Dienstagabend. Foto: Otto

Silvester ist zwar schon eine Weile her – an vielen Stellen in Rottweil und Umgebung laufen die Glascontainer aber dennoch über und sind inzwischen schon rundum vollgestellt. Was ist da los? Und wie ist die Abfuhr überhaupt geregelt?















Link kopiert

Rottweil - Etliche Leser melden sich in diesen Tagen in unserer Redaktion und machen ihrem Ärger Luft. Es könne doch nicht sein, dass das Altglas immer noch nicht abgeholt wurde? Wir haken beim Landratsamt nach – das allerdings in dem Fall, wie sich herausstellt, gar nicht in erster Linie zuständig ist.