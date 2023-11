Advent in Vöhrenbach: Der erste Weihnachtsmarkt lockt an die Linachtalsperre

1 Ein imposanter Anblick – die Linachtalsperre bei Vöhrenbach. Hier können sich Besucher an diesem Wochenende auf die kommende Adventszeit einstimmen. Foto: Marc Eich

Es ist eine Premiere: An diesem Wochenende lockt der erste Weihnachtsmarkt an die Linachtalsperre – und wartet mit einem vielfältigen Angebot für die Besucher auf. Die Anreise soll ganz bequem über einen Shuttle-Service vom Busbahnhof aus erfolgen.









In Vöhrenbach steht an diesem Wochenende, 24. und 25. November, eine ganz besondere Einstimmung in die Adventszeit an: Dann findet unterhalb der Linachtalsperre ein Weihnachtsmarkt statt – und zwar der erste seiner Art. Los geht es am Freitag, 24. November, um 17 Uhr – das Ende wird gegen 21 Uhr sein. Am Samstag, 25. November, kann der Markt von 14 bis 21 Uhr besucht werden.