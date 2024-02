Adelsheim: 15-Jähriger wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

1 Der 15-Jährige, der von der Regionalbahn erfasst wurde, überlebt nicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Am Donnerstag wird ein Jugendlicher in Adelsheim von einer Regionalbahn erfasst und stirbt. Rund 70 Menschen werden Zeugen des Geschehens.









Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der 15-Jährige soll an einem Bahnübergang bei verschlossener Schranke auf die Gleise gerannt sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei sei er von einer Regionalbahn erwischt worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.