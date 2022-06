1 Ab 30. Juli läuft auch am Bahnhof Rottweil nicht mehr alles nach Plan. Grund sind Bauarbeiten zwischen Stuttgart und Rottweil. Foto: Otto

Die Bahn kündigt Baurbeiten im Kreis Rottweil und damit einhergehende Zugausfälle an.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Zwischen dem Stuttgart Hauptbahnhof und Rottweil finden laut Mitteilung der DB Regio im Zeitraum von 30. Juli bis 11. September Bauarbeiten statt informieren. Deshalb gibt es Fahrplanänderungen im Regionalverkehr Die Züge der Linie IRE 4 /RE 4 (Stuttgart–Konstanz) entfallen im gesamten Zeitraum.

Ersatzbusse im Einsatz

Die Züge der Linie RE 14A/B beginnen und enden überwiegend in Stuttgart-Vaihingen/Böblingen statt in Stuttgart Hbf. Nur einzelne Regionalzüge fahren zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen/Böblingen, es verkehren die S-Bahnen der Linie S1. Vom 30. Juli bis 19. August verkehren die Züge der Linie RE 14A stündlich auf dem Abschnitt Stuttgart-Vaihingen/Böblingen–Eutingen. Auf dem Abschnitt Eutingen–Rottweil fahren Ersatzbusse mit Halt in Horb, Sulz, und Oberndorf, wird mitgeteilt.

Vom 20. August bis 11. September verkehren die Züge der Linie RE 14A stündlich auf dem Abschnitt Stuttgart-Vaihingen/Böblingen–Horb. Auf dem Abschnitt Horb–Rottweil fahren Ersatzbusse mit Halt in Sulz und Oberndorf. Fahrplanänderungen im Fernverkehr.

Vom 30. Juli bis zum 19. August bestehen auf dem Abschnitt Stuttgart-Vaihingen–Eutingen nur Nahverkehrsverbindungen. Auf dem Abschnitt Eutingen–Rottweil fahren Ersatzbusse mit Halt in Eutingen, Horb, Sulz, Oberndorf und Rottweil. Im Abschnitt Rottweil–Singen verkehrt stündlich ein IC.

Nur Nahverkehrsverbindungen

Auf dem Abschnitt Stuttgart-Vaihingen–Horb bestehen vom 20. August bis zum 11. September nur Nahverkehrsverbindungen. Im Abschnitt Horb–Rottweil fahren Ersatzbusse mit Halt in Horb, Sulz, Oberndorf und Rottweil. Auf dem Abschnitt Rottweil–Singen verkehrt stündlich ein IC. Vom 30. Juli bis 11. September fahren außerdem auf dem Abschnitt Herrenberg–Rottweil stündlich Direktbusse ohne Zwischenhalte. Diese haben in Herrenberg Anschluss an die S 1 von/nach Stuttgart Hbf und in Rottweil Anschluss an die IC-Züge von/nach Singen. Zwischen Rottweil und Singen beziehungsweise Singen und Zürich fahren die IC-Züge stündlich, wobei allerdings jeweils in Singen ein Umstieg notwendig ist. Die Fahrpläne des Nahverkehrs, der IC-Züge und der Ersatzbusse sind aufeinander abgestimmt, heißt es.

WEITERE INFOS

im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com