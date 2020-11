Achtjährige bedrängt Stachi aus VS wird Prozess gemacht

Weil der Prozess auf größeres Interesse stoßen wird, hat das Amtsgericht die Verhandlung in den größeren Saal 1 verlegt. " Dadurch stehen der Öffentlichkeit mehr Plätze zur Verfügung", teilt das Amtsgericht mit.

Der Fall hatte für Unruhe unter Hästrägern und Narren gesorgt: Ein als Stachi verkleideter Mann hatte am "Schmotzigen" Donnerstag 2019 in Villingen ein achtjähriges Mädchen in eine öffentliche Toilette gezerrt. In einer von ihm abgeschlossenen Toiletten-Kabine fasste der Täter dem Mädchen über dessen Kleidung an den Bauch. Glücklicherweise genau in diesem Moment betrat die von den anderen Kindern hinzugerufene Mutter der Achtjährigen die öffentliche Toilette und unterband so die weiteren Handlungen des Täters. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen lag kein hinreichender Tatverdacht einer sexuellen Handlung vor, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Vielmehr sei Anklage wegen Nötigung in Tatmehrheit mit Freiheitsberaubung zum Strafrichter erhoben worden.