Für die neue Achterbahn Kroatiens hatte Europa-Park-Inhaber Michael Mack bereits im Mai einen „spannenden Kooperationspartner“ versprochen. Dieser sei „ein Superheld Kroatiens, der eine tolle Firma hat“. Fans haben nun seit einigen Tagen einen starken Verdacht, um wen es sich handeln könnte.

So hat Michael Mack bei X/Twitter bereits gepostet „Counting the days“ („Zähle die Tage ...“) und dabei auf den kroatischen Elektro-Sportwagenhersteller Rimac verlinkt. Rimac wiederum hat ein Video bei Instagram gepostet, in dem am Ende die Europa-Park-Version von Nikola Tesla zu sehen ist, um dessen Erfindung sich die neue Achterbahn drehen wird. Dazu der Hinweis: „Wappnet euch für den ultimativen Nervenkitzel-Ritt.“ Um es noch spannender zu machen, läuft ein Timer, der Donnerstag, 10. August, gegen 23 Uhr endet und auf die kroatische Insel Hvar verweist.

Bezüglich dieser Insel hatte Michel Mack schon im Juli auf X/Twitter einen rätselhaften Post abgesetzt mit den Worten „Etwas wird kommen ...“.

Während die Rimac-Fans noch etwas ratlos sind, posten die Europa-Park-Fans bereits begeisterte Kommentare und fiebern auf die Enthüllung hin. Ob sie richtig lagen, wird unsere Redaktion bald wissen.

Der Nevera von Rimac auf einem Pressefoto. Bei der Finanzierung des Herstellers ist Porsche beteiligt. Foto: Rimac/Philipp Rupprecht

Eines ist jedoch sicher: Die neue Achterbahn wird leider nicht mit den Weltrekord-Autos von Rimac mithalten können. Während deren Nevera eine Spitzengeschwindigkeit von 412 Kilometern pro Stunde schafft, wird die Bahn wohl „nur“ auf maximal 90 km/h kommen.

Nervenkitzel dürfte jedoch bei beiden garantiert sein.