Verbotene Demo in Balingen Saftige Quittung für Lichtspaziergänger

Juristischer Nachhall zu der untersagten Demonstration Ende Dezember in Balingen: Gegen den Mann, der damals trotz des Verbots in der Fußgängerzone war, dort laut Musik hörte und sich minutenlang der Kontrolle durch die Polizei widersetzte, hat das Amtsgericht nun einen Strafbefehl erlassen. Ob es dabei bleibt, klärt sich in nächster Zeit.