Großeinsatz der Feuerwehr Galvanikhalle in Pfohren brennt komplett aus - 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in der Galvanik-Abteilung der Firma Aquatec in Pfohren hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Schadenssumme bezifferte die Polizei in einer Mitteilung am Montag auf 500 000 Euro. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.