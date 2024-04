1 315 Minuten hatten die allermeisten Prüflinge am Donnerstag Zeit. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Donnerstag haben die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihr Deutsch-Abitur geschrieben. Wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie noch mal ran müssten? Hier sind die Themen, die zur Wahl standen.









Link kopiert



Welche Aufgabe wähle ich? Vor dieser Entscheidung standen an diesem Donnerstag wieder Tausende Schülerinnen und Schüler im Land. Die schriftlichen Abitur-Prüfungen im Fach Deutsch an den allgemeinbildenden Gymnasien, den Gemeinschaftsschulen sowie an den berufsbildenden Gymnasien standen an. Bis 14.15 Uhr wurde fleißig geschrieben. Was kam dran?