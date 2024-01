Abfegen in Sulz: Vöhringer Schornsteinfegermeister geht in den Ruhestand

1 Friedbert Götz mit seiner Drehorgel, seinem Nachfolger Dominik Schmid (links) und seinem Lehrmeister Kurt Wiech (rechts) im Kreise der Kollegen und den Vertretern des Landratsamtes Foto: Vögele

Der Vöhringer Bezirksschornsteinfegermeister Friedbert Götz geht in den Ruhestand. Sein Kehrbezirk umfasst die Stadt Sulz, Hopfau, Dürrenmettstetten, Glatt, Fischingen, sowie Teile von Mühlheim und Holzhausen.









Da traute mancher Mettstetter wohl seinen Augen nicht: Ihr langjähriger und gerngesehener Schornsteinfeger Friedbert Götz in Ausgehuniform und mit Zylinder in ungewohnter Tätigkeit als Parkplatzanweiser in der Enslinstraße. Und siehe da: Immer mehr solcher „ Glücksbringer“ stiegen aus den geparkten Autos. Da kann ja im Ort nichts mehr schief gehen. Was steckte dahinter?