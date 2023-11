So sieht der ACE die Situation an der B 33 bei Bad Dürrheim

1 Die Abbiegesituation an der Kreuzung der B 33 in Richtung der Kreisstraße nach Marbach ist weiterhin ein Problemfall. Foto: Marc Eich

Die neue Einfädelspur an der B 33 für Fahrzeuge aus Richtung Marbach ist gebaut, doch alle Probleme sind damit noch nicht ausgemerzt. Der ACE hat sich die Situation vor Ort angeschaut und Lösungen diskutiert.









Link kopiert



Kopfschüttelnd stehen die Mitglieder des ACE an der teilweise neu gestalteten Kreuzung der B 33 an der Abfahrt in Richtung Marbach. Es ist kurz nach 16 Uhr, die Rushhour beginnt – und damit der nahezu tägliche Wahnsinn auf diesem Straßenabschnitt.