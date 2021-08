4 Die Klasse J2/4. Foto: ESS Foto: Schwarzwälder Bote

Bildung: Wirtschaftsgymnasiasten der ESS erhalten Zeugnisse / Bester Abschluss mit Note 1,1

Einen Abi-Jahrgang am Wirtschaftsgymnasium mit 75 Absolventen hat die Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt (ESS) verabschiedet. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,36.

Einen Abi-Jahrgang am Wirtschaftsgymnasium mit 75 Absolventen hat die Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt (ESS) verabschiedet. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,36. Das beste Abitur legte Katharina Ulrike Schmidtlein aus Tumlingen mit einem Schnitt von 1,1 ab.

Das beste Abitur legte Katharina Ulrike Schmidtlein aus Tumlingen mit einem Schnitt von 1,1 ab. Die feierliche Zeugnisübergabe fand im Kurtheatersaal in Freudenstadt statt. "Nach zwei Corona-Schuljahren mit all den Einschränkungen und dem fast vollständigen Wegfall aller außerunterrichtlicher Veranstaltungen wie Studienreisen war es an der Zeit, sich zu begegnen und gemeinsam den Erfolg zu feiern", teilt die Schulleitung mit. Ein Abiball war es nicht, aber wenigstens sollte es nun eine würdevolle Zeugnisübergabe im Beisein der Familien und der engsten Freunde werden. Hierzu wurde die sonst übliche Großveranstaltung in zwei Einzelveranstaltungen geteilt. Damit konnte ein Hygienekonzept umgesetzt werden, das letztlich auch eine entspannte und sorgenfreie Zeugnisausgabe ermöglichte. Diana Yufa (Querflöte) und Frau Natalia Foierling (Klavier) von der Musikschule Freudenstadt eröffneten die Feier mit einer Interpretation des Waltz aus der Suite Antique. Schulleiter Armin Wüstner sagte in seiner Rede, Es gebe keinen Grund für Mutlosigkeit und Resignation bei den Absolventen. Wer über einen solchen Erfahrungsschatz in Krisenbewältigung verfüge wie dieser Abijahrgang, der habe auch starke Fundamente für Beruf und Leben.

Gesamtschnitt bei 2,3

Die Abteilungsleiterin für das Wirtschaftsgymnasium der ESS, Heidi Kist, zog eine ebenfalls positive Gesamtbilanz. Ihr Unterrichtsmotto: Alles, was man schnell lernt, verlernt man auch schnell wieder. Was verstanden worden ist, das bleibt auch im Gedächtnis. Von den 75 Absolventen haben 53 ihren Abschluss mit dem Profil Wirtschaft und 22 mit dem Profil Internationale Wirtschaft (WGI) erlangt. Die Schüler des Zugs WGI erhalten zudem das Internationale Abitur Baden--Württemberg. Der Gesamtdurchschnitt von 2,3 war "klar besser" als in den Vorjahren. Ein Lob für Leistungen zwischen 1,8 und 2,2 wurde zwölf Mal vergeben. 17 Schüler erzielten Leistungen bis zur Note 1,7 und erhielten damit einen Schulpreis. Die beste Abiturleistung erzielte Katharina Schmidtlein mit 805 Punkten und der Note von 1,1. Weitere junge Frauen und Männer schlossen mit der Note 1,2 ab: Lisa-Maria Beuter, Jannik Graf, Salome Rath, Franka Breier und Nina Sökler.

Abteilungsleiterin geht

Die Absolventen Carina Schamne und Julie Egler für die Klasse J2/1, Deverim-Can Barkin und Jakob Kalmbach für die J 2/2, Sebastian Vees für die Klasse von Herrn Jakob und Katharina Schmidtlein für die Klasse J2/4 dankten ihren Lehrkräften für eine spannende und in der Summe sehr erfolgreiche Zeit. Trotz aller Einschränkungen hätten sich alle zu sehr guten Lehr- und Lernteams zusammengefunden und auch Verständnis dafür entwickelt, dass man gemeinsam eine ganz neue Basis für den Lernerfolg erfinden musste. Applaus erhielt auch Abteilungsleiterin Heidi Kist auf der Bühne des Kur-theaters. Für sie war es die letzte Schülerverabschiedung. Nach 31 Jahren an der ESS und davon zehn Jahre als Leiterin des Wirtschaftsgymnasiums verabschiedete sie sich in den Ruhestand. Schulleiter Wüstner dankte Heidi Kist führ ihre Leistung und überreichte unter dem Applaus des Publikums einen Blumenstrauß. In Erinnerung bleibe Kists Credo: Es habe sie nie interessiert, wo ihre Schüler herkämen. Entscheidend sei gewesen, wo sie hinwollten.

Sonderpreise:

Preis des Landrats: Katharina Ulrike Schmidtlein; Preis der Sparkassen-Stiftung in modernen Fremdsprachen: Katharina Ulrike Schmidtlein; Wirtschaftsförderpreis der Sparkassen-Stiftung: Salome Rath; Scheffelpreis: Loraine Fellenberg; Arburg-Sonderpreis im Fach Internationale Wirtschaft: Lisa-Maria Beuter; Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde: Jannik Graf; Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Florian Timo Keil; Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft: Moritz Eberhardt; Paul-Schempp-Preis im Fach Evangelische Religionslehre: Franka Breier; Alfred-Maul-Gedächtnismedaille im Fach Sport: Elisa Frey, Luca Schmid; Preis "Jugend gründet": Julie Elger; Preis im Fach Informatik: Berkant Kocabay; Mathematik-Preis: Nina Sökler; Biologie-Preis: Mathilda Gärtner; Französisch- Preis: Raphaela Schmid; Spanisch-Preis: Jakob Kalmbach; Preis in Geschichte mit Gemeinschaftskunde: Lilli Sophie Scharff; Preis im Fach Religion: Florian Timo Keil; Preis der SMV: Jakob Kalmbach, Devrim-Can Barkin; E-fellows-Online-Stipendium: Katharina Ulrike Schmidtlein, Lisa-Maria Beuter, Jannik Graf, Salome Rath, Franka Breier, Nina Sökler, Loraine Fellenberg, Mathilda Gärtner, Michael Ziegler, Jakob Kalmbach.

Schulpreise/Belobigungen: Klasse J 2/1: Schulpreis: Julie Elger, Florian Timo Keil; Belobigung: Moritz Eberhardt, Maurice Feldbinder, Carina Schamne. Klasse J 2/2: Schulpreis: Ema Luise Katharina Burkhardt, Mathilda Gärtner, Jakob Kalmbach, Lilli Sophie Scharff. Belobigung: Noel Leichsenring. Klasse J 2/3: Schulpreis: Berkant Kocabay, Salome Rath, Kim Jana Schaible, Michael Ziegler. Belobigung: Jennifer Charitonow, Luca Schmid, Sebastian Vees, Clarissa Wehle. Klasse J 2/4: Schulpreis: Lisa-Maria Beuter, Franke Breier, Loraine Fellenberg, Jannik Graf, Raphaela Schmid, Katharina Ulrike Schmidtlein, Nina Sökler. Belobigung: Denis Boos, Hanna Eisenbeis, Emma Hauser, Anna Ilic.

Die Absolventen:Klasse J2/1 (Profil Wirtschaft): Alma Leah Chukwu, Julian Cornelius, Moritz Eberhardt, Julie Elger, Julio Falcone, Maurice Feldbinder, Elaine Frickert, Ben Genkinger, Daniel Habisrittinger, Florian Timo Keil, Stefanie Piesker, Robert Ruppel, Jana Sandelmann, Carina Schamne, Stefanie Semberger, Claudia Summ, Christian Wirth. Klasse J2/2 (Profil Wirtschaft): Devrim-Can Barkin, Daniela Buckenberger, Ema Luise Katharina Burkhardt, James Finkbeiner, Mathilda Gärtner, Jakob Kalmbach, Simon Klumpp, Jessica La Rocca, Noel Leichsenring, Fanny Müller, Morris Müller, Florian Nils Peschke, Pascal Potschien, Colin Ruszkowski, Lilli Sophie Scharff, Maximilian Schleh, Sandra Thiele. Klasse J2/3 (Profil Wirtschaft): Madita Armbruster, Jennifer Charitonow, Carlos Dettling, Jessica Elsner, Elisa Frey, Lars Günther, Nejla Kacar, Kevin Pascal Kaluza, Berkant Kocabay, Sandrina Nikolova, Salome Rath, Daniela Teresa Rodrigues Goncalves, Kim Jana Schaible, Luca Schmid, Sebastian Vees, Xenia Volohonsky, Rahel Wäschle, Clarissa Wehle, Michael Ziegler. Klasse J2/4 (Profil Internationale Wirtschaft): Lisa-Maria Beuter, Denis Boos, Franka Breier, Ogün Ceylan, Dorian Di Palma, Hanna Eisenbeis, Maik Ertel, Loraine Fellenberg, Jannik Graf, Maximilian Haar, Emma Hauser, Anna Ilic, Lisa Klaiß, Pia Marie Pollak, Miriam Ries, Dilara Sandig, Raphaela Schmid, Katharina Ulrike Schmidtlein, Emelie Sikora, Nina Sökler, Till Walter, Julius Wenzel.