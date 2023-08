Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn A81 in Höhe der Raststätte zwischen Rottweil und Oberndorf gekommen. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Unfallopfer ist ein Lastwagenfahrer. Er hatte sein Fahrzeug nahe der Raststätte Neckarburg in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem Standstreifen abgestellt, um einen Reifenwechsel vorzunehmen. Dort wurde er nach Angaben der Polizei von einem vorbeifahrenden Seat Alhambra mit tschechischem Kennzeichen erfasst, der auf einem Anhänger ein weiteres Fahrzeug transportierte. Die Rettungskräfte, die ein Zeuge unverzüglich alarmiert hatte, fanden den Mann an der Unfallstelle tot vor.

Nach Angaben eines Augenzeugen war der Fahrer des Seat vor dem Unfall mit seinem Hänger ins Schleudern gekommen. Der Zeuge gab an, dass ihn das Gespann kurz vor dem Unfall überholt hatte und dabei bereits in Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge mutmaßte, dass der Fahrer am Steuer telefoniert haben könnte. Das hatte er seinen Angaben zufolge aber nicht selbst sehen können. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Ein Streifen der Autobahn wurde gesperrt, es kam zu Behinderungen. Foto: Günther

Die Feuerwehr aus Rottweil rückte mit 24 Kräften und sieben Fahrzeugen an. Ihr war gemeldet worden, dass ein Unfallopfer in einem Fahrzeug eingeklemmt sei. Zu einer Befreiung kam es an der Unfallstelle aber nicht. Die Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei der Sicherung des Fahrstreifens und beim Sichtschutz. Eine Spur der Autobahn hatte die Polizei gesperrt. Es kam zu Behinderungen.