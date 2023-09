Ein kurioser Unfall hat sich in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 73 bei Möhrendorf ereignet. Wegen einer Gießkanne krachten drei Polizeiautos ineinander. Was war passiert?

Wegen einer Gießkanne, die auf der Autobahn 73 bei Möhrendorf in Franken lag, sind drei Polizeiwagen aufeinander aufgefahren. Die Fahrer der beiden ersten Wagen einer Kolonne hätten in der Nacht zum Mittwoch die Gießkanne spät gesehen und abrupt abbremsen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Daraufhin prallte ein drittes Polizeiauto auf das zweite, ein viertes auf das dritte.

Bei dem Zusammenstoß waren die insgesamt sechs Fahrzeuge dem Sprecher zufolge nicht mit Blaulicht unterwegs. Mehrere Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Gießkanne.