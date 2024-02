Ein 25-Jähriger hat mit seinem Fahrzeug die Leitplanke auf einer Autobahn durchbrochen und ist in den Fluss gestürzt. Der Fahrer musste reanimiert werden.

Ein Autofahrer hat am Sonntag mit seinem Wagen auf der Autobahn 3 bei Lohmar bei Köln eine Leitplanke durchbrochen und ist in den Fluss Sülz gestürzt. Dort blieb das Fahrzeug kopfüber im Wasser liegen.

Retter holten den 25 Jahre alten lebensgefährlich verletzten Fahrer aus dem Auto und eine schwer verletzte 26 Jahre alte Beifahrerin, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Lesen Sie auch

Das Auto war zuvor in Richtung Oberhausen gefahren und aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts abgekommen und eine Böschung hinunter in den Fluss gestürzt. Der Fahrer musste den Angaben nach reanimiert werden und kam in eine Uniklinik.