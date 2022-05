1 Das 9-Euro-Ticket bietet manche Chance, birgt aber auch Probleme. Foto: Karmann/dpa

Es ist in aller Munde und spielt in der Planung der Sommerferien bei so manchem schon eine wichtige Rolle, sofern es denn kommt: das 9-Euro-Ticket. Aber wie kann man es überhaupt nutzen, und ist zu befürchten, dass zur Ferienzeit großes Chaos ausbricht?















Rottweil - Neun Euro im Monat für ein Bus- oder Zugticket, während man für den selben Preis an der Tankstelle nicht einmal fünf Liter Benzin bekommt – so manchen könnte das dazu bewegen, das Auto in den kommenden drei Monaten stehen zu lassen. Aber wo bekommt man das Ticket in Rottweil? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Und sind die Verkehrsbetriebe überhaupt auf den dadurch möglichen Ansturm vorbereitet? Wir haben die wichtigsten Fragen geklärt.