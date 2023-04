1 Über das Wahlergebnis freuen sich mit Bürgermeister Fritz Link (Mitte) seine Tochter Teresa und ihr Partner Fabian Kasischke. Foto: Helen Moser

Der alte Königsfelder Bürgermeister ist auch der neue: Fritz Link bleibt mit 80,55 Prozent der gültigen Stimmen Gemeindeoberhaupt. Herausforderer Fatih Cicek überzeugte 16,48 Prozent der Wähler.









Fritz Link bleibt Bürgermeister von Königsfeld. Die Mehrheit der Wähler – immerhin 80,55 Prozent – setzte am Sonntag ihr Kreuzchen hinten dem Namen des 60-jährigen Amtsinhabers. Link steht damit nach rund 24 Jahren als Gemeindeoberhaupt vor seiner vierten Legislaturperiode.

Vorausgegangen war der Ergebnispräsentation am Sonntagabend im Haus des Gastes ein Zweikampf zwischen Fritz Link und seinem Herausforderer Fatih Cicek. Link hatte bereits beim Königsfelder Neujahrsempfang verkünde, dass er sich für eine weitere Amtsperiode zur Wahl stellen will, und folgerichtig nur einige Stunden nach dem Start der Bewerbungsfrist seine Unterlagen in den Briefkasten des Königsfelder Rathauses eingeworfen.

Fatih Cicek kommt auf 16,48 Prozent der Stimmen

Lange sah es dann so aus, als wäre Link – wie schon bei der jüngsten Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 – der einzige Kandidat. Doch am letzten Tag der Bewerbungsfrist ging noch eine zweite Bewerbung bei der Gemeindeverwaltung ein: Cicek, der am Wahlsonntag seinen 51. Geburtstag feierte, wollte ebenfalls Bürgermeister im Kurort werden.

Letztendlich musste Cicek sich geschlagen geben: Lediglich 16,48 Prozent der Wähler wollten ihn als Bürgermeister sehen. Für Link stimmten hingegen 80,55 Prozent. 2,97 Prozent der Stimmen entfielen über die dritte, leere Zeile auf dem Stimmzettel an andere Kandidaten.

Wahlbeteiligung liegt über 40 Prozent

Dass es einen Gegenkandidaten gab, machte sich dennoch bei Links Ergebnis bemerkbar: 2015 hatte er als einziger Bewerber immerhin gut 94 Prozent der Stimmen erhalten. Mit knapp 80 Prozent fiel sein Ergebnis in diesem Jahr niedriger aus. Im Vergleich zur vorangegangenen Wahl etwas höher war hingegen die Wahlbeteiligung: 2116 Stimmen – 2057 von ihnen gültig – waren in den Wahlurnen der zehn Bezirke; 43,22 Prozent der Wahlberechtigten nutzten somit ihre Chance zur Mitbestimmung. 2015 waren es etwas mehr als 36 Prozent gewesen.