Vor allem gegen die Gurtanlegepflicht und das Nutzungsverbot von Mobiltelefonen ist verstoßen worden, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Landkreis Calw

Im Kreis Calw haben die Beamten zwei Verstöße in Bad Herrenalb festgestellt. Die Autofahrer waren nicht angeschnallt. In Calw seien ebenfalls drei Menschen in Fahrzeugen nicht angeschnallt gewesen. Zwei weitere Personen seien mit dem Mobiltelefon in der Hand erwischt worden. In Höfen an der Enz war ein Fahrer ebenfalls nicht angeschnallt sowie zwei weitere Personen, die in Nagold kontrolliert wurden.

Im Enzkreis seien insgesamt sechs Personen in Fahrzeugen nicht angeschnallt gewesen. Kontrolliert wurde in Maulbronn, in Mühlacker und in Wurmberg. Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag neben Calw außerdem in Knittlingen: Dort kontrollierten die Einsatzkräfte 27 Fahrzeugfahrer, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Acht Personen wurden am Mobiltelefon erwischt.

Kreis Freudenstadt

Im Kreis Freudenstadt war eine Person in Horb nicht angeschnallt. In Seewald kamen sechs weitere Autofahrer dazu und eine Person am Mobiltelefon.

Stadtkreis Pforzheim

Im Stadtkreis Pforzheim kamen fünf weitere Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht hinzu.

Die Betroffenen in allen vier Kreisen seien jeweils gebührenpflichtig verwarnt worden, teilt die Polizei mit. Im Falle der benutzten Mobiltelefone erwartet die Betroffenen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.