4 Bergwacht sowie die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und einem Einsatzleiter-Fahrzeug sind am Mittwochmittag vor Ort, um die Vermisste zu suchen. Foto: Cools

Die Polizei hat am Dienstag unter anderem mithilfe eines Hubschraubers die Suche nach einer vermissten 66-jährigen Frau aus Oberndorf aufgenommen. Die Suche dauerte auch am Mittwoch noch an.















Link kopiert

Oberndorf - Nachdem die Suche nach der Vermissten im Bereich Lindenhof am Dienstagabend mit Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden musste, ging sie am Mittwochmorgen ab 6 Uhr weiter. Gegen Mittag hatten sich mehrere Feuerwehr-Fahrzeuge, die Bergwacht und die Polizei am Gemeindehaus auf dem Lindenhof versammelt. Einige Feuerwehrkräfte studierten Kartenmaterial. Die Polizei gab derweil am Mittag eine Vermisstenfahndung heraus.

Demnach wird eine 66-jährige Oberndorferin vermisst, die am Dienstagmorgen ihren Wohnort verließ und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen wird mitgeteilt, dass am Dienstag bereits mehr als 200 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, des DRK und der Bergwacht auf der Suche nach der Vermissten waren. Zudem wurden Mantrailer eingesetzt. Ein Hubschrauber sondierte zudem das Gebiet von oben und kreiste unter anderem über dem Lindenhof, wo Passanten am Dienstag auf ihn aufmerksam geworden waren.

Polizei veröffentlicht Foto der Vermissten

Auch in der Nacht auf Mittwoch war der Hubschrauber mit einem Wärmesuchgerät unterwegs, um die Frau ausfindig zu machen, jedoch vergeblich. Ein Fremdverschulden für das Verschwinden schließt die Polizei aus. Gesucht wurde und wird in einem recht großen Gebiet, das sich unter anderem vom Lindenhof über Beffendorf und den Wald Richtung Winzeln erstreckt.

Die Vermisste, zu der die Polizei ein Foto veröffentlicht hat, ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkelbraune, kurze Haare, ist Brillenträgerin und vermutlich mit einer Jeans, einem Sweatshirt und Wander- oder Turnschuhen bekleidet. Hinweise zur Vermissten werden von der Polizei unter Telefon 0741/47 70 erbeten.

0