62-Jährige betrogen Falscher Bankmitarbeiter erbeutet im Kreis Rottweil hohen Geldbetrag

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Passwörter oder Personalien am Telefon zu nennen. Legen Sie im Zweifelsfall auf und verständigen Sie die Polizei. Sensibilisieren Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis, da die Betrüger es oft besonders auf diese Personen abgesehen haben.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.