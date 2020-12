60 Neuinfektionen Inzidenz im Kreis Freudenstadt über 200

Die offizielle Zahl für die Sieben-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner), die das Landesgesundheitsamt täglich meldet, stimmt nicht mit dem tatsächlichen Wert überein. Das weiß Sabine Eisele, Pressesperecherin des Landratsamts. Bei der am Dienstagabend vom Landesgesundheitsamt gemeldeten Inzidenzzahl von 168,3 waren die 79 Neuinfektionen vom Dienstag noch gar nicht enthalten.

Warum sich die Meldungen verzögern, weiß Sabine Eisele nicht. Der Verzug betrage immer ein bis zwei Tage. Die Meldungen der Verstorbenen kämen auch beim Landratsamt in Freudenstadt verzögert an. Die weiteren fünf Verstorbenen, die am Mittwoch gemeldet wurden, seien nicht alle an einem Tag gestorben. Die Todesbescheinigungen träfen beim Landratsamt erst nach einer gewissen Zeit ein. Die Verstorbenen würden aber erst dann dem Landesgesundheitsamt gemeldet, wenn diese Bescheinigungen vorliegen. Nach Kenntnis von Eisele waren auch die am Mittwoch gemeldeten Todesfälle Menschen, die über 70 Jahre alt waren und Vorerkrankungen hatten.

1928 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet

Die 60 Neuinfektionen am Mittwoch verteilen sich auf folgende Kommunen: Alpirsbach, Baiersbronn, Empfingen, Grömbach, Loßburg und Seewald (jeweils eine Neuinfektion) sowie Dornstetten (plus drei), Eutingen (plus elf), Freudenstadt (plus acht), Glatten (plus zwei), Horb (plus 19), Pfalzgrafenweiler (plus sechs), und Waldachtal (plus fünf).

Stand Mittwoch gab es laut Landratsamt 344 (plus 40) akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Freudenstadt insgesamt 1928 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 1532 (plus 15). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch 217,3. Nach einer Berechnung unserer Zeitung, bei der eine Gesamteinwohnerzahl des Landkreises von 118.313 zugrundegelegt wurde, liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 250,2.