1 Die Organisatorinnen fiebern dem Weiberball entgegen. Foto: Roth

Zum Glück gab es vergangenes Jahr die "Tussi-Tüte" – so ganz ohne Weiberball geht es für viele Stammgäste der Kult-Veranstaltung dann doch nicht. Gut, dass bei der kommenden Fasnet wieder alles wie früher sein wird: Einer wilden Party ganz unter Frauen steht nichts mehr im Weg.















Link kopiert

Epfendorf - "Widde-widde-witt, dr Alt hätt d’Gripp" – am Mittwoch, 15. Februar, dem Vorabend des Schmotzigen, wird das Weiberball-Lied wieder durch die Epfendorfer Turn- und Festhalle schallen. Die Organisatorinnen des katholischen Frauenkreises sind heilfroh darüber.

Seit 60 Jahren Tradition

Schließlich hat die Veranstaltung seit 60 Jahren Tradition. Entstanden ist der Weiberball einst im Kindergarten. Ilse Peltz, die damalige Leiterin, hatte die Mütter zu einem Umtrunk eingeladen. Später zog die Gruppe ins Gasthaus Krone um. Aber auch dort ging schnell der Platz aus, und man wechselte in den Remigiussaal. Seit Ende der 90er-Jahre findet der Ball, für den mittlerweile der katholische Frauenkreis verantwortlich zeichnet, in der Halle statt und lockt jedes Jahr rund 500 Frauen an.

Weil das 60-Jährige vergangenes Jahr pandemiebedingt nicht in Präsenz gefeiert werden konnte, gab es stattdessen "Tussi-Tüten" mit Weiberball-Programm auf einer DVD, dem Rezept für den berühmten Tussi-Schnaps und vielem mehr zum Feiern zu Hause. 250 Tüten wurden verkauft. Manche hatten sich anlässlich des Jubiläums extra T-Shirts gemacht und Bilder von ihrer Jubiläumsparty zu Hause eingeschickt.

60er-Jahre als Motto

Auch wenn das Angebot so gut angenommen wurde, ist die Vorfreude auf den Live-Weiberball nach der Pause riesengroß. Das Motto lautet "Peace, Woodstock, Blumenkind beim Weiberball zu finden sind. Feiert mit uns wie vor 60 Jahr als Hippies einfach wunderbar". Das Programm, bei dem es laut Organisatorinnen einige Überraschungen geben dürfte, beginnt am 15. Februar um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Neu ist, dass es Karten lediglich im Vorverkauf geben wird und nicht mehr an der Abendkasse. Mitglieder können diese am Dienstag, 31. Januar, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Café Heimatliebe kaufen. Sie haben die Möglichkeit zwei Karten zu erwerben. Karten für alle Frauen gibt es am Samstag, 4. Februar, von 10 Uhr bis 12 Uhr in der "Heimatliebe". Rund 500 Frauen haben in der Halle Platz. Männliche Gäste sind wie immer nicht erlaubt.