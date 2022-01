1 Der Ausbau von 5G ist zunächst einmal Sache der Telekommunikationsunternehmen. Foto: Dernbach

In einem vermutlich deutschlandweit an Amtsträger verschickten Brief fordert auch die heimische Bürgerinitiative gegen den Ausbau des Mobilfunkstandards 5G von den Landräten von Calw und Enz, den Ausbau von 5G zu beenden. Im Landratsamt reagiert man darauf gelassen – und verweist auf die Unternehmen.















Kreis Calw - Es war Anfang Januar, als ein "Offener Brief an die Landräte vom Landkreis Calw und Enzkreis und deren Bürgermeister und Gemeinderäte" auch die Redaktionen des Schwarzwälder Boten im Kreis Calw erreichte. Als Absender des nicht unterschriebenen Briefs kommt eine Bürgerinitiative "Frei von 5G im Kreis Calw und Enzkreis" in Frage, aber auch die Bürgerinitiative "5G freies Bad Liebenzell Nordschwarzwald" taucht in dem Schreiben auf, das auch das Calwer Landratsamt erreichte. Dort ist man sich recht sicher, dass es sich dabei um ein Schreiben handelt, das von allen 5G-Bürgerinitiativen bundesweit an politische Amtsträger verschickt worden ist.