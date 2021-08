1 Endlich. Die Fans der Wild Wings dürfen im September wieder in die Helios-Arena zurückkehren. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings gehen in den Ticketverkauf. Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden sind 5000 Zuschauer in der Helios-Arena zugelassen.

Nach guten und konstruktiven Gesprächen mit den Behörden erhielten die Wild Wings die Genehmigung, zunächst bis zu 5 000 Zuschauer in der Helios-Arena begrüßen zu dürfen. Auf Grundlage dessen, ist nun eine Planungssicherheit gegeben, auf deren Basis kurzfristig entschieden wurde, für diese Saison nun doch in den Dauerkartenverkauf zu gehen.

Die Zugangsvoraussetzungen beinhalten einen Nachweis der "3G’s" (geimpft, genesen oder getestet) und das durchgängige Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sowie die Beachtung weiterer Hygienemaßnahmen. Der Fahrplan-Start Am Freitag, 27. August, werden von den Wild Wings alle Dauerkarteninhaber der Saison 2019|20 im Vorfeld per E-Mail kontaktiert. Dauerkartenbesitzer, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, werden postalisch von den Wild Wings informiert. Alle Dauerkarteninhaber der Saison 19|20, deren Sitzplatz im Stadion auf Grund der Umbaumaßnahmen nicht mehr zur Verfügung steht, werden von den Wild Wings nochmals gesondert informiert. Neukunden erhalten dann alle wichtigen Informationen zum Dauerkartenverkauf auf der Website oder unter tickets@wildwings.de. Am Montag, 30.August staret der Ticketvorverkauf für das Testspiel gegen Augsburg: Dieser beginnt um 9 Uhr. Tickets für SeptemberAm Montag, 6. September beginnt der Ticketvorverkauf für die Heimspiele im September. Für alle Heimspiele der Wild Wings im September können ab diesem Zeitpunkt Einzeltickets erworben werden. Dies gilt auch für Fans der Gästeteams.

Zum Dauerkarten-Verkaufsstart am 27.August befinden sich alle Informationen wie Zugangsvoraussetzungen, Hygienevorschriften und Ticketpreise auf der Website der Wild Wings.

Alle weiteren Heimspiele werden nach aktuellem Stand monatsweise für den Vorverkauf freigegeben. Hierzu werden die Wild Wings rechtzeitig nochmals gesondert informieren.