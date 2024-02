Der Sportclub Wallburg und die Wanderfreunde Wallburg treffen die letzten Vorbereitungen zu ihrem 50. internationalen Volkswandertag am Sonntag, 10. März.

Der Start ist auf 8 Uhr angesetzt und dauert bis 13 Uhr. Die teilnehmenden Wanderer müssen ihr Ziel um 17 Uhr erreicht haben. Start und Ziel sind jeweils die Festhalle in Wallburg. Die Startgebühr beträgt drei Euro, teilt der SC Wallburg mit.

Drei Strecken stehen wieder zur Auswahl. Je nach Motivation und Fitness können die Teilnehmer zwischen einer sechs, zehn oder 20 Kilometer langen Strecke wählen. Alle drei Strecken versprechen eine schöne Umgebung um Wallburg und dessen Nachbarorte herum, erklärt der SC Wallburg in der Ankündigung.

Auch für Kinder wird einiges geboten

Im Laufe der Wanderung haben die Läufer auf jeder Strecke diverse Kontrollstellen, an denen sie haltmachen können. Dort werden fleißige Helfer die vorbeikommenden Besucher mit etwas Warmen versorgen. Für die Kinder gibt es wieder ein Rätsel zu lösen.

Wer seine Strecke bewältigt hat und im Ziel angekommen ist, kann sich in der Halle bestens mit Essen und Trinken versorgen, auch an der Kaffee- und Kuchentheke. Für alle kleinen Teilnehmer gibt es in der Halle eine Portion Pommes als Belohnung.

Nach 14 Uhr die Siegerehrung in der Festhalle statt, wobei Gruppen mit der höchsten Teilnehmerzahl durch einen Preis ausgezeichnet werden. Den Sanitätsdienst übernimmt wieder das DRK Münchweier-Wallburg.