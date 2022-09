Investor hat Baugenehmigung in der Tasche

42 neue Wohnungen in Balingen

1 Zu einem Wohnkomplex soll die ehemalige Schuhfabrik Maja umgebaut werden. Foto: Frey

Balingen-Engstlatt - Die Eigentümer haben immer wieder gewechselt und damit auch die Pläne, wie die ehemalige Maja Schuhfabrik, später E.G.O. in der Meisterstraße in Engstlatt genutzt werden soll. Nun hat der Investor die Baugenehmigung erhalten und kann an die Umsetzung gehen.