Damit sind 766 mehr Ortenauer ohne Arbeit als noch im August 2022. „Saisonal bedingt gibt es im Ortenaukreis im Ferienmonat August – insbesondere im Bereich der Arbeitslosenversicherung – mehr Arbeitslose“, erläutert Timo Honisch, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Offenburg. Die Zahl der arbeitslosen jungen Ortenauer unter 25 Jahren stieg im August um fast ein Viertel auf 657 an.

Viele junge Menschen hätten sich nach dem Abschluss ihrer Berufsausbildung arbeitslos gemeldet, um damit die Zeit bis zur Aufnahme einer Tätigkeit in einem neuen Betrieb oder dem Beginn einer weiterführenden Schule beziehungsweise eines Studiums zu überbrücken, erklärt der Arbeitsmarktexperte. „Wir begrüßen jede Entscheidung der Ausbildungsbetriebe, die Jugendlichen nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung zu übernehmen und als ausgebildete Fachkräfte im Betrieb weiter zu halten, zu beschäftigten und weiter zu fördern.“

Die Regionaldirektion in Stuttgart gab im August für Baden-Württemberg eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent bekannt. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung – dem Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur – stieg im Vergleich zum Juli die Zahl der Arbeitslosen um 339 Menschen (rund acht Prozent) auf 4543. Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Grundsicherung (Bürgergeld) – also in der Zuständigkeit der kommunalen Arbeitsförderung – erhöhte sich zum Juli ebenfalls, um 130 Menschen (plus rund drei Prozent) auf 4918 Männer und Frauen. Im Vorjahr belief sich die Zahl der Arbeitslosen hier auf 4558.

Rund 8840 Haushalte beziehen Bürgergeld

Erfreulich ist der Rückgang bei den schwerbehinderten Arbeitslosen (minus 3,6 Prozent) im August auf 353. Aktuell suchen 550 langzeitarbeitslose Ortenauer nach einer Stelle (plus 2,8 Prozent). Im August suchten 1779 Frauen und Männer, die das 50. Lebensjahr vollendet hatten, eine Tätigkeit (plus 2,3 Prozent).

Im August bezogen insgesamt 8841 Familien beziehungsweise Haushalte im Ortenaukreis Bürgergeld. Somit sind die Fallzahlen gegenüber Juli erneut leicht angestiegen (plus 0,8 Prozent), informiert die kommunale Arbeitsförderung. Auch die Zahl der Arbeitslosen im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters hat um 2,7 Prozent zugenommen.

Derzeit erhalten insgesamt 18 882 Menschen Leistungen der kommunalen Arbeitsförderung. Die Gesamtzahl der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Leistungsberechtigten beträgt 9272, hinzu kommen 5671 nichterwerbsfähige Regelleistungsempfänger, 2931 reine Leistungsbeziehende, die beispielsweise als Alleinerziehende Kinder unter drei Jahren betreuen oder sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, sowie 1008 Menschen ohne Anspruch auf Regelleistungen. Das sind unter anderem Personen, die Leistungen für Bildung- und Teilhabe erhalten oder Familienmitglieder mit Anspruch auf Bafög oder Altersrente, die von den Leistungen ausgeschlossen sind.