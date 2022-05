1 In einem intensiven Spiel konnte sich der VfB Bösingen beim GSV Maichingen am Mittwoch durchsetzen. Foto: Müller

Der VfB Bösingen konnte sich im Allmendstadion für die Rottenburg-Leistung vor einer als "Geisterkulisse" zu bezeichnenden geringen Fan-Schar rehabilitieren.















GSV Maichingen – VfB Bösingen 0:3 (0:1). Die Gäste begannen gut, blieben die erste halbe Stunde jedoch ohne Chancen. Nach Abstiegsproblemen in der Gäste-Abwehr hatte der Maichinger Mirza Vila in der 17. Minute die erste Möglichkeit zur Führung – VfB-Keeper Maximilian Mager war jedoch zur Stelle und hielt den Ball mit dem Fuß. Der GSV hatte auch die nächste Gelegenheit: Filippo Intemperante lupfte den Ball über Mager in Richtung Gehäuse, doch Michael Bantle rettete in höchster Not vor dem Einschuss bereiten Torjäger (31.). Bis zur Pause tat sich für die Bösinger vorne nicht viel. Die Hausherren waren der 1:0-Führung näher, als Dirk Prediger mit einem scharfen Ball bediente und Mager schneller als Vila an den Ball kam (36.).

1:0 kurz vor der Pause

Zwei Minuten später hatte der VfB seinen bis dato besten Angriff über mehrere Stationen: Ein Flanke von Marius Beiter nahm Torsten Müller am langen Pfosten direkt und verzog nur knapp.

Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen dann doch noch die 1:0-Führung. Einen Freistoß an der Mittellinie nahm Beiter auf, setzte sich gegen seinen Maichinger Gegenspieler durch und legte Marvin Schlosser auf, der die Kugel aus fünf Metern am bereits geschlagenen GSV-Keeper Admir Fajic vorbei ins leere Gehäuse einschob.

Starke zweite Hälfte

Nach dem Wechsel kam Bösingen sehr gut ins Spiel zurück und hatte bis Mitte der zweiten Halbzeit einige gute Angriffe, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. Der gefährlichste war über Kevin Hezel zu Torsten Müller, der Fajic anschoss (58.). Zwei Minuten später schickte Torsten Müller Yannick Spät der den Torwart ausspielen wollte, der jedoch ein Bein dazwischen stellte. In der 67. Minute war er machtlos, als Torsten Müller Spät bediente und dieser eiskalt das 0:2 erzielte.

Wulle muss mit Rot vom Platz

Diesen Vorsprung gab der VfB nicht mehr aus der Hand, musste ihn jedoch hart verteidigen. Erst rettete Mager gegen Prediger und verhinderte das Anschlusstor (78.), dann kassierte Niklas Wulle nach einer Notbremse an Flavio Heller die Rote Karte (84.). Trotz Unterzahl machte Spät nach einem Diagonalball von Marius Müller am zweiten Pfosten lauernd in der 89. Minute den Sack zum 0:3 zu.

Stimme und Statistik

Fabian Banholzer (Sportlicher Leiter VfB): "Wir haben eine gewisse Anlaufphase benötigt und das Spiel dann immer besser in den Griff bekommen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg absolut verdient."

VfB Bösingen: Mager – Kimmich, Schmid, Wulle, Mi. Bantle, Be. Bantle (69. Botzenhart), Beiter (46. Spät), Hezel, Ma. Schlosser (69. Le. Schlosser), To. Müller, Ma. Müller.

Tore: 0:1 Ma. Schlosser (45.), 0:2 Spät (67.), 0:3 Spät (89.).

Schiedsrichter: Daniel Fuchs (Hagelloch).

Zuschauer: 40.