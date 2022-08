28-Jähriger in Rottenburg verhaftet

1 Tagelang soll der Mann seine Ex-Freundin in deren Wohnung festgehalten und missbraucht haben. (Symbolfoto) Foto: Tiko – stock.adobe.com

Ein 28-Jähriger aus Reutlingen soll seine Ex-Freundin über mehrere Tage in ihrer Wohnung festgehalten, geschlagen, zu sexuellen Handlungen gezwungen und mit dem Tod bedroht haben. In Rottenburg wurde der Verdächtige gefasst.















Reutlingen/Rottenburg - Wie sie Polizei mitteilt, konnte die 25-Jährige einen Bekannten verständigen, als ihr Peiniger die Wohnung am vergangenen Mittwoch für kurze Zeit verließ. Dieser brachte sie in eine Klinik, wo sie wegen der Schwere ihrer Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei leitete eine Fahndung nach dem Beschuldigten ein. Am Freitag konnte der Mann schließlich in Rottenburg vorläufig festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Mann ist polizeibekannt

Gegen den polizeibekannten Deutsch-Senegalesen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Geiselnahme, sexueller Nötigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.