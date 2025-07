In der Region ist an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Wochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region zu erleben: Sommerfeste, Turniere, Konzerte, Ausstellungen und Festivals - an diesem Wochenende ist für jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, lädt der FC Unterkirnach auf die Festwiese zu seinem letzten gesellig-sportlichen Highlight vor den Sommerferien auf die Festwiese ein. Am Samstag startet der Tag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Auf dem Programm steht das Tauziehfest der Tauziehfreunde Unterkirnach. Nach einem Hobbyturnier am 26. Juli folgt am Sonntag ein Tauziehtag der Landesliga.

Beim Burgspektakel in Königsfeld möchte Marlies Blume alias Heike Sauer „Mit Kopf, Herz, Hand und Fuß“ die Gäste am Samstag, 26 Juli, ab 20 Uhr zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen. Mit „Wakebele“ gibt es am Nachmittag des Sonntags, 27. Juli, ab 15 Uhr Familientheater mit einer „Abenteuerreise zu den Kräften der Natur“.

Das Lions-Weinfest in Villingens Mitte beginnt am Samstag, 26. Juli, um 11 Uhr wie schon seit Jahren mit der doubletown bigband vs. Um 13 Uhr spielt das hiesige Trio MILLERS.3, um 15 Uhr gefolgt von den Villinger Stadtharmonisten. Zünftige Blasmusik machen ab 17 Uhr auch die Klosterbrass. Den Abend läuten um 19 Uhr High Five aus Freiburg mit amerikanischem Southern Rock ein und ab 21 Uhr liefert Bad Label Partymusik bis in die Nacht.

St. Michael bietet seit den 70er-Jahren Senioren und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause in Donaueschingen. Ein Tag der offenen Tür ermöglicht Interessierten am Samstag, 26. Juli, ab 11 Uhr mit einem vielseitigen und breitgefächerten Programm Einblicke in den neuen Teil von St. Michael.

Das Brigachtaler Dorffest wird am Samstag, 26. Juli, um 16 Uhr eröffnet. Anschließend erwartet die Besucher drei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm. Am Sonntag, 27. Juli, beginnt das Fest um 11 Uhr. Der Montag, 28. Juli, steht ganz im Zeichen der Familie und beginnt um 15 Uhr. Der „stärkste Mann Deutschlands“ wird beim Dorffest gleich zweimal auftreten – am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr.

Das Ensemble „Klarisma“ der Musikakademie präsentiert sein musikalisches Menü im Villinger Kurgarten. Am Sonntag, 27. Juli geben die Blechbläser-Ensembles der Musikakademie unter der Gesamtleitung von Jakob Karg für den Endspurt der Saison noch einmal richtig „Voll-Brass!“

Der Festplatz am Walkebuck lockt im Sommer zahlreiche Besucher an den Rand der Villinger Südstadt. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, steht das Fest der Schanzelzunft an.

Der erste Down-Country-Wettbewerb geht am Sonntag, 27. Juli, beim 35. Uracher Mountainbike-Rennen in Vöhrenbach über die Bühne. Die Startzeiten variieren je nach Alter der Teilnehmer.

Der Black Forest Run Club läuft jetzt auch in Villingen – das Special begeistert mit einer Kombination aus Laufen, Snacks und Party. Der Lauf startet am Sonntag, 27. Juli, um 10 Uhr, am Osianderplatz vor dem Franziskaner Museum in Villingen.

Der Tennisclub Vöhringen-Wittershausen, der in diesem Jahr 50 wird, lädt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, zum Mitfeiern, Mitspielen und Zuschauen auf die Anlage im Sportplatzweg 12 ein. Am Samstag, 26. Juli, sind Firmen, Gruppen und Vereine zur Teilnahme am Doppel-Laienturnier eingeladen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 25. Juli, bei Breitensportwart Aleksandar Kovacevic (E-Mail: breitensportwart@tennis-vw.de Tel.: 0170/ 7772011). Spielbeginn ist am Samstag um 10 Uhr. Je nach Verlauf, sind ab etwa 16 Uhr die Siegerehrung sowie ein Grußwort der Gemeinde geplant. Am Sonntag, 27. Juli, tragen die Mitglieder aller Altersklassen ab 13 Uhr ein Schleifchenturnier aus.

Das Leibniz-Gymnasium in Rottweil feiert 50 Jahre Schulgebäude. Am Samstag, 26. Juli, wird die Schule zum Treffpunkt für Leibnizianer, Ehemalige und Interessierte. Der Festakt zum Jubiläum mit Grußworten und Videobotschaften aus aller Welt beginnt um 16.30 Uhr.

Die Band Old News feiert ihr 31-jähriges Bestehen mit einem Doppelkonzert mit der Stadtmusik Schramberg am Samstag, 26. Juli, in der Konzertmuschel im Park der Zeiten. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr mit der Stadtmusik Schramberg. Gegen 21 Uhr wird es einen gemeinsamen Part Stadtmusik/Old News geben, ehe dann die Band den Abend musikalisch übernimmt und ihren 31. Geburtstag feiert. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für 17 Euro.

Am Samstag, 26. Juli, ist der „Gugg am Neckarstrand“, die Pink Pämpärs sind hier Veranstalter auf dem Wöhrd in Sulz. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Das Programm dauert bis 22 Uhr, Ausschank ist bis 24 Uhr möglich.

Am Wochenende des 26. und 27. Juli laden Vereine und Organisationen in Zimmern ob Rottweil auf die Fest- und Partymeile bei der Kirche ein. Zimmern feiert 750 Jahre Ersterwähnung. Am Samstag, 26. Juli, wird der Musikverein Zimmern die Eröffnung des Dorffestes um 16 Uhr musikalisch umrahmen. Anschließend geht es mit verschiedenen Acts und auch einer Zaubershow weiter. Der letzte Programmpunkt startet um 22 Uhr. Der Sonntag, 27. Juli, beginnt um 12 Uhr mit dem Musikverein Horgen. Anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums der Gemeinde findet ab 14 Uhr ein Kinderumzug statt. Anschließend treten wieder Musikacts auf, die Tombola wird ausgelost und ab 18.30 Uhr stehen „Leeeza“ auf der Hauptbühne zum Abschluss.

Damiano Maiolini und Lena Laval laden zur „Vöhringer Schlagernacht“ am Sonntag, 27. Juli, ab 18 Uhr am Rondell (bei Regen in der Tonauhalle) ein. Der Eintritt ist frei.

Das zweite Konzert der Sulgener Musikschule findet kurz vor den Sommerferien, am Sonntag, 27. Juli, um 19 Uhr statt. Hier dürfen sich die Zuhörer auf ein klanglich abwechslungsreiches Programm freuen.

Die Feuerwehr Straßberg kann voller Stolz auf ihre 100-jährige Geschichte zurückblicken. Das große Jubiläum wird am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, gefeiert. Der Festakt beginnt am Jubiläumsabend, Samstag, um 20 Uhr in der Schmeienhalle, wo die Partyband „Querbeet Live“ aus Burladingen rockt. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Verena. Ab 10 Uhr wird Frühschoppen in der Schmeienhalle serviert, wo die „AH-Musik Reiß-Aus“ aus Frohnstetten musiziert.

Der Haigerlocher Stadtteil Trillfingen plant vom Freitag, 25,. bis Sonntag, 27. Juli ein unvergessliches Jubiläumsfest mit Festakt. So startet das Fest am Freitag ab 15 Uhr mit dem Handwerkervesper. Es schließt sich das Ritterturnier mit verschiedenen Gruppen an sowie die Eröffnung des Mittelaltermarkts. Am Samstag steigt ab 14 Uhr der große Festakt 750 Jahre in der Festhalle, umrahmt wird er vom Männergesangverein und Musikverein Trillfingen.

Anlässlich des 75. Jubiläums richtet die TG Schömberg von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, das 62. Oberhohenberg-Pokalturnier aus. Aber auch außerhalb des Rasens wird einiges geboten sein. So ist am Freitag ab 20.30 Uhr „The SchloSchweKotSchmos“, eine Schömberger Ska-Punk-Band, zu hören. Am Samstagabend will der ebenfalls aus Schömberg stammende DJ Wayne ab 21 Uhr mit einem „All-Mixed-Up-Sound“ für Stimmung sorgen. Ein Stehempfang am Sonntag läutet um 10 Uhr läutet den Festakt aus Anlass „75 Jahre Fußball in Schömberg“ ein.

Die Hechinger NABU-Gruppe lädt für Freitag, 25. Juli, auf die „Kapfalm“ ein. Nach gemeinsamem Grillen an der Feuerstelle der „Kapfalm“ oberhalb von Schlatt ab 20 Uhr und einführenden Informationen durch Hans-Martin Weisshap werden ab 22 Uhr die „Leuchttürme“ in Betrieb genommen. Grillgut und Getränke sollte jeder selbst mitbringen, gegebenenfalls auch eine Stirnlampe und eine UV-Brille. Parken kann man am Sportplatz Schlatt.

Die Gemeinde Jungingen feiert von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, mit einem Festwochenende den Höhepunkt des 950-Jahr-Jubiläums . Geboten werden neben einem Festakt am Freitag, ab 19 Uhr, auch eine Party am Samstag, ab 16 Uhr, sowie ein Familientag am Sonntag, ab 9.50 Uhr.

Live-Musik bringt der Arbeitskreis Asyl an drei Sommersamstagen auf den Obertorplatz: Am Samstag, 26. Juli, wird die Reihe mit der Blues- und Rock-Band „blue and true“ ab 19 Uhr fortgesetzt.

Die Tennisgemeinschaft Bisingen (TG) feiert ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen am Wochenende, 26. und 27. Juli, mit einem Stargast. Denn: Für Sonntagkündigt der Verein den Besuch des ehemaligen Weltklasse-Tennisprofis Mischa Zverev auf der Bisinger Tennisanlage an. Am Samstag, 26. Juli, beginnen die Feierlichkeiten ab 10 Uhr mit einem Jedermannturnier, an dem auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können; ab 18 Uhr geht es mit der Jubiläumsveranstaltung bei Livemusik im Festzelt weiter. Am Sonntagmorgen, 27. Juli, ab 10 Uhr ist der offizielle Festakt geplant.

Der Musikverein "Lyra" aus Obernheim veranstaltet ein großes Festwochenende vom Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli. Am Samstag beginnte das Warm-up um 17 Uhr Der Sonntag steht ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik – mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Roßwangen. Ein absoluter Höhepunkt ist der große Festumzug mit mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus rund 30 Musik-, Trachten- und Tanzgruppen, der sich durch Obernheim bewegt. Am Nachmittag sorgen Auftritte des Kindergartens, Ballettgruppen sowie der Musikvereine aus Zepfenhan und Egesheim für weitere Highlights.

Die Neue Studiobühne Baiersbronn führt das Sommertheater „Wie der Holländer Michel geboren wurde – Theaterspektakel rund um das ‘Kalte Herz‘“ noch einmal am Freitag, 25. Juli, ab 20.30 Uhr im Märchenpark (alter Kurpark) in Baiersbronn im Rahmen der Gartenschau im „Tal X“ auf. Der Eintrittspreis ist sowohl in der Dauerkarte als auch in den Tageskarten zur Gartenschau enthalten.

In Vorfreude auf die Beatparade in Empfingen am Samstag, 26. Juli, sind die ehrenamtlichen Helfer in diesen Tagen bei den letzten Vorbereitungen für das Event, das schon seit Jahren als größte Technoparade mit Festival in Süddeutschland gilt. Nachdem Tausende Besucher kostenlos an der Parade ab 16 Uhr durch die Stadt teilnehmen, dürfen 7500 Besucher ab 18 Uhr auf das Festivalgelände.

Der Kunstverein Oberer Neckar zeigt im Kloster Horb eine vielseitige Werkschau. Die Ausstellung läuft noch bis zum 27. Juli und ist jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die SG Dornstetten hat für ihr Festwochenende zum 100-Jahre-Jubiläum vom Donnerstag, 24. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, ein buntes Programm. Am Freitag folgt ein sportlich-musikalisches Rahmenprogramm, das um 18.30 Uhr mit einem Einlagespiel zwischen den B-Junioren des JFV Nordschwarzwald Dornstetten und dem SV Zimmern startet. Anschließend wird im Festzelt ausgelassen gefeiert. Der Samstag steht dann ab 9 Uhr ganz im Zeichen des Fußballs - mit mehrere Spielen und Party am Abend. Am Sonntag ist großer Familientag. Er beginnt um 10 Uhr mit Gottesdienst, anschließendem Frühschoppen und Turnieren.

Der Musikverein „Eintracht“ Göttelfingen veranstaltet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal die beliebte Göttelfinger Mosthocketse. Vom Samstag bis Montag, 26. ab 17 Uhr, 27. ab 14.30 Uhr und 28. Juli ab 17 Uhr, öffnet der Verein die Tore in der Hochdorfer Straße 19 und lädt Gäste aus nah und fern herzlich ein.

Die Gaststätte Gleis Süd im Horber Bahnhof feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 27. Juli, findet ein Weißwurst-Frühschoppen mit der Formation Blos ’n Klampf statt. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Lokal statt.

Der Musikverein Besenfeld lädt von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, zum Waldfest ein. Erstmals gibt es einen Familiennachmittag mit Theater. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr mit dem Feierabendhock und dem Bulldogstammtisch. Der Samstag steht im Zeichen der Familien: Zum ersten Mal findet ein Kindernachmittag mit Theater statt. Am Sonntag dreht sich alles um Blasmusik und Wald. Ab 10 Uhr startet die 16. Seewälder Brennholzmeisterschaft.

Der 13. Musiksommer Altensteig ist mit 14 Aufführungen ein Höhepunkt im Stadtkalender. Der Musiksommer endet traditionell am Sonntag, 27. Juli, um 16 Uhr mit dem Wandelkonzert durch die Gassen der Altensteiger Altstadt.

Die Theater-AG TheARTig des OHG Nagold freut sich darauf, in diesem Schuljahr endlich mal wieder eine Theatereinheit mit Aufführungen abschließen zu können. Die beiden Aufführungen sind am 24. Juli und 25. Juli, jeweils ab 19 Uhr im Kubus Nagold. Der Eintritt ist frei. Spenden werden angenommen.

Urlaubsfeeling direkt am Sportplatz – vom Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, lädt der 1. FC Egenhausen zur Strandbar mit Sand, harmonischer Beleuchtung und leckeren Cocktails ein. Am Freitag ist der Strand von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit Rossinis „La Cenerentola“ ist eine musikalische Rarität in Bad Wildbad am Freitag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr, zu hören.

Das 24-Stunden-Spendenschwimmen sowie das River-Spring-Open-Air-Festival verwandeln den Nagolder Badepark in ein sportlich-musikalisches Veranstaltungsgelände. Geschwommen wird vom 25. Juli, 12 Uhr, bis 26. Juli, 12 Uhr. Die große Party steigt am 25. Juli von 14 bis 23 Uhr.

Im Sommer verwandelt sich die Burg Zavelstein in eine Kulisse voll kultureller Vielfalt. Am Samstag, 26. Juli, präsentiert das Regionentheater mit „Die drei Muske(l)tiere“ eine weitere Premiere – dieses Mal für ein erwachsenes Publikum.

Das Heidelbeerfest mit Heidelbeermarkt in Enzklösterle findet am Samstag, 26. Juli, und Sonntag, 27. Juli, statt. Am Samstag, 26. Juli, um 11 Uhr beginnt das Heidelbeerfest mit einer feierlichen Eröffnung auf dem Festplatz im Kurpark. Am Sonntag, 27. Juli, ab 11 Uhr feiert Enzklösterle den festlichen Einzug der neu gekrönten Heidelbeerkönigin und Heidelbeerprinzessin mit Heidelbeermarkt.

Der SSV Walddorf veranstaltet von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Juli, sein 23. Sportwochenende auf dem Sportgelände in Walddorf statt. Der Freitag beginnt mit einem Elfmeterturnier für Männer und Frauen ab 16 Jahren. Am Samstag, 26. Juli, findet ab 12.30 Uhr das D- und C-Jugendturnier statt. Der Sonntag steht dann ab 9.30 Uhr ganz im Zeichen des Jugendfußballs.

Der SV Dörlinbach feiert vom Freitag bis Montag, 25. bis 28. Juli, sein Sportfest. Im Programm stehen nicht nur die Wettbewerbe der „Krempions Legaue“ – sondern auch ein besonderer Gast. Festauftakt ist am Freitagabend, 25. Juli, um 17 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich. Am Samstag erwartet die Besucher ab 15 Uhr Programm, am Sonntag ab 10 Uhr und am Montag ab 17 Uhr.

Mit dem Stück „Perpetuum Mobile“ gastiert das Ensemble des Theater Baal am Freitag, 25. Juli, ab 20 Uhr, auf dem Mostmeierhof in Hausach, am Samstag, 26. Juli, ab 20 Uhr im Landelins Garten in Ettenheimmünster.

Die Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin präsentiert am 26. und 27. Juli Konzerte im Kippenheimer Bürgerhaus. Sie hat zahlreiche Hauptrollen besetzt, etwa in „Die Eiskönigin“.

Bereits nach zwei Jahren gehört der Sommerhock fest in den Terminkalender der Mahlberger. Doch auch Gäste aus dem Umkreis erwartet am 26. und 27. Juli wieder beste Unterhaltung. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung unter dem Motto „Geschichte/n von Mahlberg“. Anschließend erfolgt die Festeröffnung durch den Fassanstich um 15 Uhr durch Bürgermeister Dietmar Benz. Der Sonntag startet um 10 Uhr.