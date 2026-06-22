Klinik Limberger feiert: Ein Blick hinter die Kulissen von Reha, Küche und Gesundheit

Seit 50 Jahren steht die Klinik Limberger in der Hammerbühlstraße. Mit einem Erlebnistag rund um das Thema Reha, Hüft- und Kniegelenke, gesunde Ernährung und vielem mehr wird gefeiert.
Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür in der Klinik Limberger anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Klinik laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 28. Juni, sind die Türen der Klinik von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik feilen in diesen Tagen an den letzten Planungen und freuen sich auf zahlreiche Besucher.