Klinik Limberger feiert: Ein Blick hinter die Kulissen von Reha, Küche und Gesundheit

Seit 50 Jahren steht die Klinik Limberger in der Hammerbühlstraße. Mit einem Erlebnistag rund um das Thema Reha, Hüft- und Kniegelenke, gesunde Ernährung und vielem mehr wird gefeiert.

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür in der Klinik Limberger anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Klinik laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 28. Juni, sind die Türen der Klinik von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik feilen in diesen Tagen an den letzten Planungen und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Informationen rund um die orthopädische Rehabilitation für die Besucherinnen und Besucher stehen an diesem Tag im Vordergrund. So informiert die neue Chefärztin der Klinik, Sylvia Herbort, um 13 Uhr über die Möglichkeiten der Behandlung von Knie- und Hüftgelenksarthrosen durch eine Operation und die anschließende Rehabilitation in der Klinik Limberger. Um 14 Uhr informiert sie ebenfalls über das Volksleiden Rückenschmerz und die entsprechenden Therapien.

Das komplette Therapieangebot der Klinik stellt um 15 Uhr die Leiterin der Therapieabteilung, Beate Stolz den interessierten Besuchern vor. Über die sozialrechtlichen Ansprüche von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden können sich die Besucherinnen und Besucher bei Vorträgen der Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes um 11 Uhr und um 15.30 Uhr informieren.

Über das Zusammenspiel von Psyche und Körper und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit informiert das Team der Psychologie um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Welche Ernährung bei einer Gelenkarthrose vorteilhaft ist, beleuchtet die Diät- und Diabetesassistentin Annette Müller um 13.30 Uhr für die Besucherinnen und Besucher.

Selbst ausprobieren

Wer selbst bei einer Gymnastik für Wirbelsäule, Hüfte, Knie oder die Schulter mitmachen, und an einer kurzen Nordic-Walking-Einheit teilnehmen oder die Möglichkeiten der Medizinischen Trainingstherapie erkunden will, hat mehrfach dazu die Gelegenheit. Ebenso gibt es die Möglichkeit, Blutdruck- und Blutzuckermessungen vornehmen zu lassen, den Umgang mit Kompressionsstrümpfen zu erlernen sowie selbst eine Massage auf dem klinikeigenen Hydrojet wahrzunehmen.

In der orthopädischen Abteilung können künstliche Hüft- und Kniegelenke angeschaut werden – damit man einen Eindruck davon bekommen kann, welche Teile bei einer Operation im Körper implantiert werden. Bei geführten Rundgängen können interessierte Besucherinnen und Besucher die Räumlichkeiten der Klinik kennenlernen.

Partner haben Infostände

Wer die Klinik auf eigene Faust erkunden will, folgt einfach dem ausgeschilderten Rundweg. Auf diesem Rundweg treffen die Besucherinnen und Besucher auch auf zahlreiche Informationsstände von Partnerinnen und Partnern der Klinik wie dem Orthopädie- und Vitalzentrum Piro, der Physiotherapieschule Motima oder der Kur und Bäder GmbH. Auch die regionalen Partner im Bereich der Speisenversorgung wie der Hof Klausmann, der Obst- und Gemüsemarkt Blessing, die Metzgerei Engler sowie Käse-Caduff werden sich den Besuchern an diesem Tag präsentieren.

Selbstverständlich kommen Unterhaltung und das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die Küche der Klinik präsentiert an diesem Tag auf der großzügigen Terrasse ein großes Grillbuffet, das den Gästen eine reiche Auswahl bietet. Für gute Unterhaltung sorgen die Hobbykrainer, die Oberkrainermusik vom Feinsten zum Besten geben werden. Angesichts der hervorragenden Wetterprognosen steht also einem Tag voller Information und guter Unterhaltung nichts im Weg.