Ausflug: Deißlingen fährt auf Schienen zur Landesgartenschau

Das erste Deißlinger „Dorffest auf Schienen“ steht an. Was sich dahinter verbirgt, verraten die Organisatoren und Initiatoren.
Ein besonderes Highlight wirft seine Schatten voraus: Die Deißlinger Organisatoren und Initiatoren – der Schwäbische Albverein, die Kolpingsfamilie sowie der Obst- und Gartenbauverein – laden am Samstag, 28. Juni, zum ersten „Dorffest auf Schienen“ ein. Ein eigens für diesen Anlass angemieteter Sonderzug wird die Teilnehmer zur Landesgartenschau nach Ellwangen bringen und das gesellige Dorfleben so kurzerhand auf die Gleise verlegen.