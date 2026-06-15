Ausflug: Deißlingen fährt auf Schienen zur Landesgartenschau

Das erste Deißlinger „Dorffest auf Schienen“ steht an. Was sich dahinter verbirgt, verraten die Organisatoren und Initiatoren.

Ein besonderes Highlight wirft seine Schatten voraus: Die Deißlinger Organisatoren und Initiatoren – der Schwäbische Albverein, die Kolpingsfamilie sowie der Obst- und Gartenbauverein – laden am Samstag, 28. Juni, zum ersten „Dorffest auf Schienen“ ein. Ein eigens für diesen Anlass angemieteter Sonderzug wird die Teilnehmer zur Landesgartenschau nach Ellwangen bringen und das gesellige Dorfleben so kurzerhand auf die Gleise verlegen.

Das innovative Projekt stößt bereits im Vorfeld auf riesige Resonanz: Insgesamt haben sich bis jetzt 540 Personen angemeldet. Für Kurzentschlossene stehen aktuell noch rund 60 Plätze zur Verfügung.

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Das außergewöhnliche Event hat auch die Region überzeugt. Das Projektbüro des Landkreises Rottweil teilte Bürgermeister Ralf Ulbrich mit, dass das „Dorffest auf Schienen“ von der Jury des Kleinprojektefonds „Kultur.Verbindet“ ausgewählt worden sei und mit einer Fördersumme von 1000 Euro unterstützt werde. Die Förderung ist Teil des renommierten Programms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“.

Getragen wird die Veranstaltung von einer Gemeinschaftsleistung. Zahlreiche Jugendliche packen tatkräftig mit an, um den Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Ein familienfreundliches Zeichen setzen die Verantwortlichen zudem beim Nachwuchs: Der Fahrtpreis beträgt 30 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre fahren kostenfrei mit.

Für die Fahrt nach Ellwangen wird ein Sonderzug gechartert, der von der Eisenbahn-Betriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb mbH (NeSA) zur Verfügung gestellt wird. Insgesamt sind sechs Waggons mit einer Kapazität von je 100 Personen angehängt. Zusätzlich führt der Zug zwei Gepäckwagen sowie einen Speisewagen mit. Während der rund dreistündigen Fahrzeit ist also für das leibliche Wohl gesorgt. Der Speisewagen wird von der Kolpingsfamilie Deißlingen betrieben, die zusätzlich eine Bewirtung direkt im Zug anbietet. Um die Abrechnung im Zug zu erleichtern und Engpässe beim Wechselgeld zu vermeiden, können am Bahnsteig oder direkt im Zug Abstreichkarten im Wert von zehn oder 20 Euro erworben werden.

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Das logistische Konzept für die Abfahrt wird derzeit finalisiert. Bislang ist geplant, dass der Zug von Rottweil kommt, über Deißlingen-Mitte nach VS-Schwenningen fährt (wo die Lokomotive umgespannt wird) und anschließend wieder über Deißlingen zurückrollt. Dadurch wird es zwei Gelegenheiten zum Zustieg in Deißlingen-Mitte geben. Für ältere Teilnehmer sowie für alle Gruppen, die sich beim Einstieg gerne etwas mehr Zeit lassen möchten, empfiehlt das Organisationsteam ausdrücklich den Zustieg im Bahnhof Rottweil, da der Sonderzug dort einen längeren Aufenthalt einlegen kann.